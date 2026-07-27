Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin değişen ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği eğitim faaliyetlerinde; devlet teşvikleri, hibe ve kredi destekleri, sektörel gelişmeler, yeşil dönüşüm, e-ticaret, ihracat, işveren ve çalışan eğitimleri ile mesleki eğitimler gibi birçok başlığı ele aldı.

Eğitim faaliyetleriyle hem mevcut işletmelerin rekabet gücünün artırılması hem de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedeflendi.

Eğitim faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan mesleki eğitim programları kapsamında ise 2 bin 600 kişiye sertifika verilerek istihdama katkı sağlandı.

“EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ MALATYA'NIN GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

Kalkınmanın en önemli unsurunun bilgiye yatırım yapmak olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üyelerimizin yalnızca bugünün değil, geleceğin iş dünyasına da hazırlanması gerektiğine inandık. Bu anlayışla pandemi döneminde de deprem felaketinin ardından da eğitim faaliyetlerimize ara vermedik. Çünkü biliyoruz ki güçlü işletmeler, bilgili ve donanımlı insan kaynağıyla mümkündür. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu her alanda eğitimler düzenledik. Devlet desteklerinden ihracata, e-ticaretten yeşil dönüşüme kadar geniş bir yelpazede üyelerimizi bilgilendirdik. Özellikle mesleki eğitim programlarımızla binlerce vatandaşımızın yeni bir meslek edinmesine ve istihdam edilmesine katkı sağladık. Verdiğimiz 2 bin 600 sertifika, sadece bir belge değil üretime, istihdama ve Malatya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır”

dedi.

“ARTARAK DEVAM EDECEK”

Malatya'nın yaşadığı tüm zorluklara rağmen üretimden ve eğitimden vazgeçmediklerini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, önümüzdeki dönemde de üyelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, proje ve danışmanlık faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Sadıkoğlu, son sekiz yılda gerçekleştirilen eğitim programlarıyla, Odanın yalnızca üyelerine hizmet sunan bir meslek kuruluşu olmanın ötesine geçerek, bilgi üreten, insan kaynağını geliştiren ve bölgesel kalkınmaya yön veren bir kurum olduğunu kaydetti.