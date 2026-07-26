Söz, nişan ve nikah telaşının başladığı Malatya’da konsept çikolata satışları arttı. Havaların ısınmasıyla birlikte çiftler unutulmaz anlar için özel tasarım çikolatalara yöneliyor.

Geleneksel nişan tepsilerinin ve klasik ikramlıkların yerini alan kişiselleştirilmiş çikolatalar, renkleri, ambalaj detayları ve özel sunumlarıyla organizasyonların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Klasik İkramlıklar Geride Kaldı

Çiftler artık sadece lezzete değil, çikolatanın sunumuna ve konseptle olan uyumuna da büyük önem veriyor.

İsim ve Tarih Baskılı Tasarımlar: Çikolata ambalajlarına işlenen çift isimleri ve özel tarihler en çok talep gören modeller arasında.

Konsept Renkler: Organizasyonun yapılacağı mekanın renk paletine uygun hazırlanan kurdele ve çiçek detayları dikkat çekiyor.

Kişiye Özel Kutular: Ahşap, cam veya pleksi kutularda sunulan tasarımlar saklanabilir birer hatıraya dönüşüyor.

Yaz aylarının sonuna doğru kayısı hasadının bitmesiyle birlikte organizasyon trafiğinin daha da artması bekleniyor. Malatyalı esnaflar, düğün ve nişan hazırlığı yapan çiftlerin mağduriyet yaşamamaları ve tasarımlarını diledikleri gibi özelleştirebilmeleri için siparişlerini en az birkaç hafta önceden vermeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.