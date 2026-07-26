Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü amansız takibe bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgilere göre; 21-26 Temmuz tarihleri arasında sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Günler süren fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

7 Adres ve 1 Araca Eş Zamanlı Baskın

Narkotik polisinin önceden belirlediği 7 ayrı ikametgah, 1 araç ve 9 şüpheli üzerinde gerçekleştirdiği aramalarda adeta zehir deposu ortaya çıkarıldı. Aramalarda;

14 bin 446 adet sentetik ecza hap,

181 gram sentetik kannabinoid (bonzai),

78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi,

173 gram esrar maddesi,

23 kök kenevir bitkisi, Malatya Mahmutlu Mahallesi’nde evinde ağır yaralı bulunan 58 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi! İçeriği Görüntüle

Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

7 Şüpheli Hapse Gönderildi

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan ve gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 zehir taciri, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği hedef alan sokak satıcılarına karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla ve kesintisiz devam edeceği vurgulandı.