Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü amansız takibe bir yenisini daha ekledi.
Edinilen bilgilere göre; 21-26 Temmuz tarihleri arasında sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Günler süren fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
7 Adres ve 1 Araca Eş Zamanlı Baskın
Narkotik polisinin önceden belirlediği 7 ayrı ikametgah, 1 araç ve 9 şüpheli üzerinde gerçekleştirdiği aramalarda adeta zehir deposu ortaya çıkarıldı. Aramalarda;
14 bin 446 adet sentetik ecza hap,
181 gram sentetik kannabinoid (bonzai),
78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi,
173 gram esrar maddesi,
23 kök kenevir bitkisi,
Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
7 Şüpheli Hapse Gönderildi
Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan ve gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 zehir taciri, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği hedef alan sokak satıcılarına karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla ve kesintisiz devam edeceği vurgulandı.