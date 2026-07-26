Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü amansız takibe bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgilere göre; 21-26 Temmuz tarihleri arasında sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Günler süren fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

7 Adres ve 1 Araca Eş Zamanlı Baskın

Narkotik polisinin önceden belirlediği 7 ayrı ikametgah, 1 araç ve 9 şüpheli üzerinde gerçekleştirdiği aramalarda adeta zehir deposu ortaya çıkarıldı. Aramalarda;

7 Şüpheli Hapse Gönderildi

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan ve gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 zehir taciri, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği hedef alan sokak satıcılarına karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla ve kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Bülteni