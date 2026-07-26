Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde acı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 58 yaşındaki şahıs, evinde ağır şekilde yaralandı.

SAĞLIK MERKEZİNDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden yakınları, ağır yaralı haldeki şahsı özel araçla hemen Battalgazi 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşındaki kişi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOPSİ VE İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan acı olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı