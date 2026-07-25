Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Dilek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan 44 AGM 916 plakalı hafif ticari araç ile 41 ALB 003 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.