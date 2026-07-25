Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde havalimanı güzergahında meydana gelen trafik kazasında, teknik arıza nedeniyle kontrolden çıkan bir traktör şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi Havalimanı Yolu üzerinde meydana geldi.

Şaft Kopunca Şarampole Yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre; H.Ö. (33) yönetimindeki 44 AIE 309 plakalı traktör, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle ön şaftının kırılması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan traktör yol kenarındaki şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada devrilen traktörün sürücüsü H.Ö. (33) ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Ö. (19) yaralandı. Health ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanaleye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.