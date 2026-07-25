Malatya’da sokak aralarına kadar sıçrayan husumetler bu kez gece yarısı Kültürtepe Mahallesi’ni ayağa kaldırdı. Mahalle arasına giren ve kimseye aldırış etmeden belindeki silaha sarılan şüpheliler, mahallelide büyük endişe yarattı. Kurşunların havada uçuştuğu ve şans eseri can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrasında asayiş ekipleri bölgeyi ablukaya aldı.

Sokakta Gece Yarısı Sessizce Yaklaşıp Kurşun Yağdırdılar

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan şahısların oturduğu sokağa gelen iki kişi, hedef aldıkları evin önüne park edilmiş otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüphelilerin sokağa sessizce girdikleri, ardından arabaya defalarca ateş edip hızla kaçtıkları görüldü. Ateş açılmasıyla birlikte şans eseri sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Biri Yakalandı, Diğeri Aranıyor

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokakta geniş çaplı inceleme yaparken, yerde çok sayıda boş kovan ve kartuş bulundu.

Saldırganların kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı. Olayın ardından kayıplara karışan diğer magandayı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Emniyet güçleri, mahallede korku saçan silahlı saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın perde arkasındaki husumetin detaylandırılması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.