Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Malatya’da düzenlenen sosyal konut kura belirleme töreni, kentte muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Törende Bakan Kurum’un, konut arzını artırdıklarını, kira fiyatlarını düşürdüklerini iddia ederek muhalefete yönelik "Gelsinler, görsünler, bu işler nasıl yapılırmış" çağrısına yanıt gecikmedi. Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Selçuk Han, Bakan Kurum ve iktidar temsilcilerinin Malatya gerçeklerinden kopuk bir tablo çizdiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

"Emeklinin 23 Bin TL Aldığı Yerde Kiraları Nasıl Düşürdünüz?"

Bakan Kurum’un "kira fiyatlarını düşürdük" sözlerine rakamlarla tepki gösteren Zafer Partisi İl Başkanı Selçuk Han, Malatya’daki barınma krizinin üzerinin örtülemeyeceğini söyledi. Han,

8452 vatandaşımızın konutunu belirlerken, emekli aylığının 23 bin TL olduğu bir şehirde 15 bin ile 30 bin TL arasında değişen kira fiyatlarını nasıl düşürdünüz, gerçekten merak ediyoruz! Siz, gelir durumu iyi olmayan dar gelirli insanlara bu yüksek enflasyon ortamında ev satıyorsunuz. Bu insanlar kıt kanaat geçinirken gelecekte bu evlerin borçlarını ve faizlerini nasıl ödeyecek?

ifadeleri kullanarak doğrudan Bakan Kurum’a seslendi.

Sosyal devlet anlayışının vatandaşa konut satmak değil, dar gelirliye kira desteği sağlamak ve barınma hakkını güvenceye almak olduğunu vurgulayan Han, konut hamlesinin adeta bir "ticari mantıkla" yürütüldüğünü ifade etti.

"1000 Konuttan Sadece 39’u Satıldı"

Bakanlığın yürüttüğü konut projelerindeki bilançonun ortada olduğunu belirten Selçuk Han, Yeşilyurt İkizce’de TOKİ tarafından kurasız satışa sunulan 1000 konuttan yaklaşık iki ayda sadece 39’unun alıcı bulabildiğini hatırlattı. Vatandaşın alım gücünün kalmadığına dikkat çeken Han,

‘Köy evlerini teslim ettik’ diyorsunuz ama gidin bakın; Polat’taki köy evleri bugün hala su, elektrik tesisatı, boya, kanalizasyon ve sayısız altyapı eksikliğiyle boğuşuyor. Vatandaş kendi evinde rahatça oturamıyor. Bunca para yatırılan konutlar, gece lambaları dahi yanmayan birer ‘kimsesiz şehir’ görüntüsü verirken hala yenilerinin inşaatıyla övünülüyor

diyerek konutlardaki sıkıntıları bu sözlerle dile getirdi.

"Rezerv Alanı Bahanesiyle 50 M² Dükkana 12 M² Yer Veriyorsunuz!"

Depremin üzerinden 3 kış 4 yaz geçmesine rağmen Malatya sokaklarındaki çilenin bitmediğini belirten Han; toz, trafik, kaldırımları işgal eden konteynerler ve yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalarla kentin kaderine terk edildiğini vurguladı. Esnafın ve mülk sahiplerinin de hakkının gasp edildiğini iddia eden İl Başkanı Han,

Gerçek depremzedelerin çoğunluğu hala evine ve iş yerine kavuşamadı. Rezerv alanı bahanesiyle 50 metrekare dükkanı olan vatandaşa 12 metrekare dükkan veriyorsunuz. Devlet vatandaşının malını korumakla görevli değil midir? Şehrin tarihi ve sosyal dokusuyla alakası olmayan, estetikten uzak yatırımlarla Malatya’yı oyalıyorsunuz

dedi.

YİKOB Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları Bakan’a Soruldu

Şehirdeki denetimsizliğe ve medyaya yansıyan şaibelere de dikkat çeken Selçuk Han, YİKOB üzerinden yürütülen yıkım süreçlerindeki yolsuzluk ve kamu zararı iddialarını hatırlatarak Bakan Kurum’a çağrısını yineledi:

Malatya’da yıkım süreçlerinde YİKOB’un adının yolsuzluklara karıştığı, kamunun büyük zararlara uğratıldığı yazılıp çiziliyor. Sayın Bakanım, AKP’li Belediye Başkanı Sami Er ve Milletvekili Sayın Tüfekçi ile birbirinize övgüler dizerken bu iddiaların üstüne hiç gittiniz mi? Devletin malına çöken, yetimin, dulun, fakirin hakkını gasp edenlerden hesap sordunuz mu?

"Övgü Düzmeyi Bırakın, Gelin Malatya Gerçeklerini Görün"

Zafer Partisi olarak doğru yapılan her işin yanında, vatandaşın hakkının çiğnendiği her ortamda ise karşısında duracaklarını belirten Selçuk Han,

Birbirinize övgüler düzerek geçirdiğiniz programlar Malatya’nın kanayan yaralarını sarmıyor. Siz de gelin bu sokakları, eksik altyapıyı, çile çeken insanları görün. Zafer Partisi olarak milletimizin hakkının ve hukukunun takipçisi olmaya devam edeceğiz

ifadelerini kullandı.