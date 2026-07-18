Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), şehrin akademik ve fiziki çehresini değiştirecek büyük bir temel atma ve toplu açılış törenine ev sahipliği yaptı. Törende konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli kampüsteki yeni yatırımların müjdesini verirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz ise iş dünyasına yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Deprem sonrası Malatya'daki imar ve inşa çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Vali Seddar Yavuz, iş insanlarının üniversitelere daha fazla destek olması gerektiğinin altını çizdi.

Malatya’nın depremin ardından yaralarını sararak geleceğe umutla ilerlediğini kaydeden Vali Yavuz,

Deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalar ve kat edilen mesafe bakımından Malatya kesinlikle küçümsenmeyecek bir seviyededir. Ancak Malatya her zaman en iyilere alışmış bir şehir olduğu için, geçmişteki konforun ardından yaşanan en ufak düşüş bile insanlarda huzursuzluk yaratabiliyor. Artık Malatya'da imar ve inşa faaliyetleri son aşamaya geldi. Bu hareketlilik üniversitelerimize de olumlu yansıdı

şeklinde konuştu.

"Hayırseverlerin Desteği Üniversitelerde Zayıf Kalıyor"

Üniversite binalarının yapımında hayırsever katkısının artması gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz, iş dünyasına şu sözlerle seslendi:

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden üniversitelere ve kamu kurumlarına gerekli ödenekler ile tahsisler zaten ayrılıyor. Ancak hayırseverlerimizin üniversitelere biraz daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor. İlkokul veya ortaokul yapacağımız zaman herkes ciddi destek oluyor fakat üniversitelerde bina yapma konusunda hayırsever desteği ne yazık ki biraz daha zayıf kalıyor. Şehir sahip çıkmazsa üniversiteler gelişemez. Sahip çıkmak da sadece övmekle olmaz. Konya ve Kayseri gibi çevre illerde bu durumun çok başarılı örnekleri var. Malatya’nın çok güçlü bir iş dünyası bulunuyor. Önümüzdeki süreçte milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve rektörlerimizle iş birliği yaparak üniversitelerimizin fiziki altyapısını ve bilimsel potansiyelini geliştirecek yeni girişimlerde bulunmayı hedefliyoruz

ifadelerine yer verdi.

"Laboratuvar Ağırlıklı Yeni Binayı İkinci Döneme Yetiştiriyoruz"

Törende kürsüye çıkan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise kampüste yürütülen eğitim yatırımlarına dair detaylı bilgileri paylaştı. Geçen yıl 11 ay gibi kısa bir sürede bitirilen A blokunun ardından B blokunun da temelini attıklarını belirten Bentli,

Bugün, geçen yıl A blokunu 11 ayda tamamladığımız derslik projesinin devamı olan Merkezi Derslik B Blok'un temelini atıyoruz. Bu binamız 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak; içinde 9 derslik, 9 akademik ofis ve asıl ağırlığı oluşturan 13 laboratuvar yer alacak. Hedefimiz bu binayı önümüzdeki eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine yetiştirmektir

dedi.

"Öğrencilerimizi Prefabriklerden Kurtardık"

Uyguladıkları bütçe stratejisi sayesinde öğrencilerin çok daha hızlı modern dersliklere kavuştuğunu ifade eden Rektör Bentli sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçen yıl A bloku hızla bitirerek prefabrik yapılarda eğitim gören öğrencilerimizi hemen bu yeni binaya transfer ettik. Aslında tek bir bütçeyle 10 bin metrekarelik tek bir derslik yapmayı planlamıştık. Ancak strateji bütçesinden bu kaynağı tek seferde almanın zor olacağını ve projeyi ikiye bölerek yaparsak daha erken kullanabileceğimizi öngördük. Bu kararımızın öğrencilerimize çok büyük faydası oldu. Çünkü artan program sayılarımız nedeniyle sınıflarımız yetmiyordu; bu sayede öğrencilerimiz ana dersliklerine çok daha erken kavuşmuş oldu

Kampüse Yeni Yaşam Alanları ve Spor Tesisleri

Rektör Bentli, kampüs içerisine kazandırılan diğer sosyal ve sportif imkanlara da değinerek,

"Öğrenci sayımızla orantılı olarak inşa ettiğimiz Öğrenci Yaşam Merkezimiz, 4 bin 300 metrekarelik bir alanda, tam göl kenarında konumlanıyor. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yemek salonu ve mutfağı barındıran bu binayı da 11 ayda tamamlayarak hizmete sunduk. Ayrıca bu yıl itibarıyla üniversitemize bir kapalı halı saha ile bir voleybol-basketbol sahası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tören kapsamında temeli atılan proje:

Merkezi Derslik B Blok

Açılışı Yapılan Projeler:

Merkezi Derslik A Blok, Öğrenci Yaşam Merkezi, Darende Bekir Ilıcak MYO Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu, Yeşilyurt Kapalı Halısaha, Basketbol ve Voleybol Sahası, Okuma Salonu, Yusuf Bozkurt Özal Toplantı Salonu, MTÜ Genç Ofis, İbrahim Özcan Eğitim Binası, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO Mutfak Atölyesi, Kuzey Nizamiyesi

İhale Aşamasında Olan Projeler:

2000 Kişilik Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu, Merkez Kütüphane ve Kampüs Meydanı, Ana Giriş Güney Nizamiyesi