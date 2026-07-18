Malatya’da sabah saat 06.20'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen ve parklarda, açık alanlarda bekleyişini sürdüren depremzedeler için hava sıcaklığı büyük önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre, deprem bölgesinde gün boyunca zorlayıcı bir hava olayı beklenmiyor. Yapılan meteorolojik görünüm değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

Genel Durum: Bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteorolojik Uyarı: An itibarıyla kent genelinde herhangi bir güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Malatya İlçe İlçe Hava Sıcaklıkları Açıklandı

Depremin merkez üssü Battalgazi başta olmak üzere, sarsıntının şiddetli hissedildiği Yeşilyurt, Kale ve diğer tüm ilçelerde sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Evlerine girmekte tedirgin olan vatandaşların gün ortasında aşırı sıcağa karşı dikkatli olması gerekiyor.

İşte Malatya genelinde ilçe ilçe beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri:

Yazıhan: Açık ve az bulutlu 38°C

Doğanyol: Açık ve az bulutlu 37°C

Kale: Açık ve az bulutlu 37°C

Battalgazi (Merkez Üssü): Açık ve az bulutlu 36°C

Darende: Açık ve az bulutlu 36°C

Yeşilyurt: Açık ve az bulutlu 36°C

Malatya Merkez: Açık ve az bulutlu 35°C

Akçadağ: Açık ve az bulutlu 35°C

Pütürge: Açık ve az bulutlu 35°C

Hekimhan: Açık ve az bulutlu 34°C

Kuluncak: Açık ve az bulutlu 34°C

Arguvan: Açık ve az bulutlu 33°C

Doğanşehir: Açık ve az bulutlu 33°C

Arapgir: Açık ve az bulutlu 32°C