TÜİK, haziran 2026 konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı. Sıcak havalarla birlikte bölge emlak piyasası hareketlenirken, Malatya'da konut satışları 904 rakamıyla bin sınırına yaklaştı. Komşu iller Kahramanmaraş ve Elazığ ise bin barajını aşarak bölgenin emlak liderleri oldu. İşte il il detaylı satış rakamları.

Malatya’da Satışlar Bin Sınırına Yaklaştı

TÜİK tarafından açıklanan haziran 2026 verilerine göre, Malatya genelinde konut ve iş yeri piyasasında canlılık devam ediyor. Ay boyunca kent genelinde toplam 904 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların dağılımına bakıldığında; 258 konutun ilk el, 646 konutun ise ikinci el olarak el değiştirdiği görüldü.

Ticari hayatın nabzını tutan iş yeri satışlarında ise Malatya’da toplam 111 satış yapıldı. Yeni sahiplerine kavuşan bu iş yerlerinin 35’i ilk el satış kategorisinde yer alırken, 76’sı ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Bölgede Emlak Piyasasının Liderleri: Kahramanmaraş ve Elazığ

TÜİK’in güncel verilerinde komşu illerle kıyaslama yapıldığında hem konut hem de iş yeri satışlarında bin sınırını aşmayı başaran iki il ön plana çıkıyor. Haziran ayında toplam 1.022 konut satışı ile Kahramanmaraş bölgenin zirvesinde yer alırken, onu 1.017 konut satışı ile Elazığ çok yakından takip ediyor. Bölgedeki genel konut satış sıralamasına bakıldığında ise Kahramanmaraş'ın ardından sırasıyla 904 konut satışı ile Malatya, 783 konut satışı ile Sivas ve 457 konut satışı ile Adıyaman geliyor.

Detaylı Satış Verileri Şehirlerin Tercihlerini Ortaya Koyuyor

İller bazında konut ve iş yeri satışlarının detaylarına inildiğinde, vatandaşların sıfır konut projelerine mi yoksa ikinci el piyasasına mı yöneldiği net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Bu doğrultuda Kahramanmaraş'ta satılan toplam 1.022 konutun 281’i ilk el, 741’i ikinci el satış olarak gerçekleşirken; iş yeri kategorisinde kaydedilen 157 toplam satışın 35'ini ilk el, 122'sini ise ikinci el mülkler oluşturdu.

Toplam 1.017 konut satışı ile zirve ortağı olan Elazığ'da ise vatandaşların sıfır konuta ilgisi oldukça yüksek seyretti; şehirde 363 ilk el ve 654 ikinci el konut alıcı bulurken, iş yerinde ise 113 toplam satışın 37'si ilk el, 76'sı ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Sivas ve Adıyaman'da Emlak Tercihleri Nasıl Şekillendi?

Bölgenin diğer önemli illerinden Sivas'ta toplam 783 konut satışının yapıldığı dönemde 330 ilk el ve 453 ikinci el konut el değiştirirken, iş yeri kategorisinde gerçekleştirilen toplam 76 satışın 22'si ilk el, 54'ü ise ikinci el olarak kayıtlara yansıdı.

Bölgenin emlak hareketliliği açısından daha sakin pazarlarından biri olan Adıyaman'da ise toplam 457 konut satışı yapıldı; bu konutların 139’u ilk el, 318’i ikinci el olurken, ticari tarafta ise 60 toplam iş yeri satışının 17'si ilk el, 43'ü ise ikinci el satış olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Bölge Genelinde İkinci El Tercihi Ön Planda

Açıklanan veriler, bölge genelinde hem konut hem de iş yeri alıcılarının ağırlıklı olarak ikinci el piyasasına yöneldiğini gösteriyor. Özellikle Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman gibi illerde ikinci el satış sayılarının, sıfır satış sayılarını iki kattan fazla aşması piyasadaki bütçe dostu ve hazır mülklere olan talebin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.