Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen sosyal konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Deprem sonrası hem afet konutlarını hem de İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi’ni eş zamanlı tamamlayan TOKİ, binlerce aileyi güvenli yuvalarına kavuşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yeni evlerine yerleşen Dönmez çiftinin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

TOKİ, Malatya İkizce’de Sosyal Konutları Teslim Etti

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa çalışmalarının aralıksız sürdüğü Malatya İkizce Mahallesi, Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bölgede afet konutlarının yanı sıra İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen 1.160 sosyal konutu da tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeye başladı.

Modern mimarisi, depreme dayanıklı yapıları ve sosyal donatı alanlarıyla öne çıkan konutlar, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor.

“7 Milyona Yakın Vatandaşımızı Güvenli Yuvalara Kavuşturduk”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni evlerine taşınan Hanım ve Mahmut Dönmez çiftinin görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce’de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor.”

“Depremden Sonra İkizce Yeniden Doğdu”

Emekli Mahmut Dönmez, deprem öncesinde sosyal konut projesine başvurduklarını, ancak büyük felaketin ardından teslim sürecinin uzayacağını düşündüklerini belirtti.

Dönmez, devletin kısa sürede hem afet konutlarını hem de sosyal konutları tamamlamasının kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Depremden sonra ‘Devlet hangi birine yetişecek?’ diye düşündük. Ama iki yıl içinde her şeyi toparladı. Evimiz teslim edildi. Malatya İkizce yeniden doğdu. Yepyeni bir şehir kurulmuş. Güneş enerji sistemi dahil her ayrıntı düşünülmüş.”

“Evimiz Var, Her Şeyimiz Var”

Deprem sonrası Ankara’da kızlarının yanında yaşamak zorunda kaldıklarını anlatan Hanım Dönmez ise yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Umudumuzu kaybetmiştik. ‘Memleketime dönemem’ diyordum. Ama şimdi çok şükür evimize kavuştuk. Gözün gördüğü her yer yeni evlerle dolu. Çocuklarımızla huzur içinde yaşıyoruz.”

Depremde tüm eşyalarını kaybettiklerini anlatan Dönmez, duygusal ifadeler kullandı:

“Bir tasımız, bir tabağımız bile kalmadı. Ama şimdi evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var. Binlerce kez şükür.”