Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olan "İllere ve Vatandaşlığa Göre Nüfus ve Göç Raporu" verilerini kamuoyuna sundu. Son dönemde yaşadığı yapısal değişimlerle sıkça gündeme gelen Malatya’da, nüfusun güncel dinamikleri ve net göç oranları dikkat çekici istatistikler ortaya koydu.

İşte arama motorlarında en çok sorgulanan "Malatya’nın nüfusu kaç oldu?" ve "Malatya göç mü veriyor?" sorularının resmi yanıtları:

Malatya’nın Güncel Nüfusu Ne Kadar? (2025 TÜİK Verileri)

Açıklanan resmi verilere göre, Malatya’nın toplam nüfusu 755 bin 854 olarak kayıtlara geçti. Kentteki nüfus yapısının vatandaşlık dağılımı ise şu şekilde şekillendi:

Türk vatandaşı sayısı: 752.143

Yabancı uyruklu nüfus: 3.711

Malatya’ya Gelen ve Kentten Giden Göç Sayıları

TÜİK’in paylaştığı veriler, Malatya’nın sadece nüfus miktarını değil, kentin nüfus hareketliliğini de gözler önüne serdi. 2025 yılı içerisinde kente yerleşen ve kentten ayrılan kişi sayıları, vatandaşlık detaylarıyla raporlandı.

1. Malatya Ne Kadar Göç Aldı? (Gelen Göç)

Yıl boyunca Malatya’ya yerleşen toplam kişi sayısı 1.147 oldu.

Kente gelenlerin 517'sini Türk vatandaşları oluştururken, 630'unu yabancı uyruklu kişiler oluşturdu.

2. Malatya’dan Kaç Kişi Gitti? (Giden Göç)

Aynı dönem içerisinde Malatya’dan ayrılan toplam nüfus ise 1.571 olarak kaydedildi.

Kentten gidenlerin 831'ini Türk vatandaşları, 740'ını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Net Göç Raporu: Malatya Göç Veren İller Arasında!

Gelen ve giden nüfus hareketliliği hesaplandığında Malatya’nın 2025 yılındaki net göç miktarı -424 olarak belirlendi. Bu veri, Malatya’nın aldığı göçten daha fazlasını dışarıya verdiğini ve dönemi net göç kaybı ile kapattığını gösteriyor.

Gerek yerel yönetimlerin planlamaları gerekse sosyo-ekonomik araştırmalar için büyük önem taşıyan bu TÜİK verileri, kentin demografik geleceğine dair önemli sinyaller barındırıyor.