İngiltere ve Avrupa'daki teknik bakım merkezleri son günlerde hatalı soğutma yöntemleri yüzünden bozulan cihazlarla doldu. Termometrelerin yükselmesiyle telefonlarında sıcaklık uyarısı gören birçok kişi pratik bir çözüm arayışına girdi. Çözüm olarak cihazın buzdolabına veya dondurucuya yerleştirilmesi donanımda geri döndürülemez arızalara neden oldu.

İÇ AKSAMDA YOĞUŞMA TEHLİKESİ

Aşırı ısınan bir elektronik alet aniden soğuk ortama girdiğinde içindeki havanın nemi hızla yoğuşarak su damlacıklarına dönüşüyor. Dışarıdan sıvı temasına dayanıklı üretilen telefonlar bile cihazın içinde gerçekleşen bu terlemeye karşı koyamıyor.

Oluşan nem anakart üzerinde birikerek korozyona yol açıyor.

Kullanıcı dış kasanın soğuduğunu hissedip dondurucu yönteminin işe yaradığını sanırken iç aksam sinsi bir sıvı temasıyla tamamen çöküyor.

PİL ŞİŞMESİ VE EKRAN ÇATLAĞI

Hızlı sıcaklık değişimi devrelerin yanı sıra lityum iyon pillerin kimyasal dengesini bozuyor. Yakın zamanda dondurucuya konulan bir tabletin bataryası şişerek patladı.

Cihazın ekranını ve kasasını birleştiren özel yapıştırıcılar da şok soğutmadan nasibini alıyor. Özelliğini yitiren yapıştırıcılar ekranın kasadan ayrılmasına veya panelin boydan boya çatlamasına zemin hazırlıyor.

PİRİNÇ EFSANESİYLE AYNI YANILGI

Teknik servis uzmanı Jamie Farnell bu davranışı ıslanan telefonu pirince yatırma hatasına benzetiyor. Farnell pirinç tozunun hoparlör girişlerini tıkaması gibi buzdolabı yönteminin de telefonu bütünüyle kullanılamaz hale getirdiğini aktardı.

Türkiye pazarında orta segment akıllı telefon fiyatlarının 10 bin liradan başlaması bu basit hatanın maliyetini daha da ağırlaştırıyor.

DOĞAL SOĞUMAYA BIRAKIN

Elektronik aletleri güvende tutmak için doğal sürecin işlemesine izin vermek gerekiyor.

Öncelikle telefonun kılıfını çıkarmak ve ekran parlaklığını kısmak ısının atılmasını hızlandırıyor. Cihazı doğrudan güneş almayan esintili bir odada kapalı konumda bekletmek en sağlıklı soğutma yöntemi olarak tavsiye ediliyor.