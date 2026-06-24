Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan İnstagram, teknik altyapı yetersizliği veya sunucu yoğunluğu nedeniyle zaman zaman küresel ya da bölgesel erişim kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Hafta ortasında hesaplarına giriş yapmak isteyen, ancak akış ekranı güncellenmeyen veya hata mesajı alan çok sayıda dijital medya kullanıcısı, platformda genel bir arıza olup olmadığını araştırmaya başladı.

Kullanıcı raporlarına göre kesintinin anlık olarak değişkenlik gösterdiği ve bazı bölgelerde fotoğrafların yüklenmediği, hikayelerin ise açılmadığı gözlemlendi. Yaşanan bu aksaklığın bireysel internet bağlantılarından mı, bölgesel bir operatör sorunundan mı yoksa Meta sunucularındaki genel bir siber/teknik hatadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan yoğun şikayetlere rağmen İnstagram yetkililerinden ya da çatı şirket Meta’dan arızanın boyutuna dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Benzer teknik aksaklıkların genellikle kısa süreli müdahalelerle çözüldüğünü hatırlatan uzmanlar, erişim problemi yaşayan kullanıcıların uygulamayı güncellemelerini veya hücresel veri ile Wi-Fi ağları arasında geçiş yaparak bağlantılarını kontrol etmelerini öneriyor.