Salesforce tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 2026 yılı itibarıyla dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformları ve aylık aktif kullanıcı sayıları açıklandı. Küresel dijital trendleri ortaya koyan rapora göre, listenin ilk üç sırasını kapatan teknoloji devi Meta, milyarlarca insanı kendi ekosisteminde tutmaya devam ediyor.

Zirvenin Sahibi Facebook

Açıklanan verilere göre, dijital dünyanın en eski aktörlerinden Facebook, 3,1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısıyla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Onu hemen ardından, yine Meta çatısı altında faaliyet gösteren iki dev platform takip etti: Instagram ve WhatsApp 3'er milyar kullanıcıyla ikinciliği paylaştı. Böylece Meta, Messenger ile birlikte ilk 10'da tam 4 platformla yer alarak sosyal medya pazarındaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı.

Video ve Eğlence Platformları Yükselişte

Listenin üst sıralarında video içerik üreticilerinin vazgeçilmezi olan Google destekli YouTube, 2,5 milyar aktif kullanıcıyla güçlü konumunu korurken; ByteDance bünyesindeki TikTok ise 2 milyar kullanıcı barajına ulaşarak küresel etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

Tencent'in özellikle Asya pazarında büyük güç sahibi olan uygulaması WeChat 1,4 milyar kullanıcıyla listeye girerken, mesajlaşma uygulamaları Messenger ve Telegram 1'er milyar aktif kullanıcı sınırında yer aldı. Listenin son sıralarında ise 900 milyon kullanıcıyla Snapchat ve 850 milyon kullanıcıyla Reddit yer bularak popülerliklerini korumaya devam etti.

2026 Yılı Aylık Aktif Kullanıcı Sayılarına Göre Genel Sıralama:

Facebook (Meta): 3,1 milyar kullanıcı

Instagram (Meta): 3 milyar kullanıcı

WhatsApp (Meta): 3 milyar kullanıcı

YouTube (Google): 2,5 milyar kullanıcı

TikTok (ByteDance): 2 milyar kullanıcı

WeChat (Tencent): 1,4 milyar kullanıcı

Messenger (Meta): 1 milyar kullanıcı

Telegram (Telegram): 1 milyar kullanıcı

Snapchat (Snap Inc.): 900 milyon kullanıcı

Reddit (Reddit Inc.): 850 milyon kullanıcı