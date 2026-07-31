Pirinç tanelerinin birbirine yapışmadan tam kıvamında pişmesi, mutfakta özen gösterilmesi gereken detayların başında geliyor. Usta aşçıların yıllardır uyguladığı yöntemlerin odağında, pişirme sırasında tencereye eklenen bir parça tereyağı yer alıyor. Sıvı yağ ile desteklenen tereyağı, pirinç tanelerinin yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayarak yapışmayı engelliyor ve pilava parlak bir görünüm kazandırıyor. Ancak kusursuz bir pilav elde etmek sadece yağ seçimiyle sınırlı kalmıyor.

PİRİNCİN HAZIRLIĞI VE SU ÖLÇÜSÜ

Lezzetli bir sonuç için pirincin fazla nişastasından arındırılması ilk adımı oluşturuyor. Yıkama işleminin ardından pirincin yaklaşık 20-30 dakika ılık suda bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Pişirme aşamasındaki en sık yapılan hata ise su miktarının yanlış ayarlanmasıdır. Kullanılan pirincin cinsine göre su oranı değişkenlik gösteriyor. Örneğin Baldo pirinç türünde genellikle 1 ölçü pirince 1,5 ila 2 ölçü sıcak su yeterli gelirken, seçilen ürünün niteliğine göre hareket edilmesi gerekiyor.

PİŞİRME SIRASINDA YAPILAN YAYGIN HATALAR

Tencerenin kapağını sıkça açmak ve pilavı sürekli karıştırmak, pişme sürecindeki buhar dengesini doğrudan bozuyor. Bu davranış pirinç tanelerinin kırılmasına yol açabiliyor. Kaynama başladıktan hemen sonra ocağın ateşi kısılmalı, tencerenin kapağı kapalı tutularak pişirme tamamlanmalıdır.

DEMLENDİRME SÜRECİ LEZZETİ BELİRLİYOR

Ocağın altı kapatıldıktan sonra pilavı hemen servis etmek yapılan bir diğer hatadır. Tencere kapağı açılmadan 10-15 dakika bekletilen pilavda buhar tanelere eşit şekilde dağılıyor.

Dinlendirme süresi bittiğinde pilavın tahta kaşık ya da geniş bir servis kaşığı yardımıyla ezilmeden nazikçe havalandırılması gerekiyor. Bu dokunuş pirinç tanelerinin şeklini koruyarak pilavın tane tane kalmasını sağlıyor.