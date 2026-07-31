31 Temmuz Vefat Edenler Listesi
ULAŞ CİHAN ÇAĞLAYAN (46)
Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
HANIM İNTEPE (86)
Taziye Adresi: İlyas Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
MAHİRE DEMİR (69
Taziye Adresi: Karavak Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
NADİRE YANAĞLIAL (71)
Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
ARAFA BAYRAK (93)
Taziye Adresi: Nuriye Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
ABDULLAH TOPER (68)
Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
ÖMER KAYA (70)
Taziye Adresi: Temüklü Mh. Kuluncak / Malatya
Defin Yeri: Temüklü Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı
İPEK SEVEN (56)
Taziye Adresi: Diyarbakır
Defin Yeri: Diyarbakır Mezarlığı
FATMA GÜZEL (85)
Taziye Adresi: Çelikhan / Adıyaman
Defin Yeri: Çelikhan / Adıyaman Mezarlığı
MUSTAFA ULUCA (58)
Taziye Adresi: İstanbul
Defin Yeri: İstanbul Mezarlığı