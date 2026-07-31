31 Temmuz Vefat Edenler Listesi

ULAŞ CİHAN ÇAĞLAYAN (46)

Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

HANIM İNTEPE (86)

Taziye Adresi: İlyas Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

MAHİRE DEMİR (69

Taziye Adresi: Karavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

NADİRE YANAĞLIAL (71)

Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ARAFA BAYRAK (93)

Taziye Adresi: Nuriye Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ABDULLAH TOPER (68)

Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ÖMER KAYA (70)

Taziye Adresi: Temüklü Mh. Kuluncak / Malatya

Defin Yeri: Temüklü Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı

İPEK SEVEN (56)

Taziye Adresi: Diyarbakır

Defin Yeri: Diyarbakır Mezarlığı

FATMA GÜZEL (85)

Malatya 31 Temmuz ezan vakitleri : Piyango ve şans oyunları caiz mi?
Malatya 31 Temmuz ezan vakitleri : Piyango ve şans oyunları caiz mi?
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Taziye Adresi: Çelikhan / Adıyaman

Defin Yeri: Çelikhan / Adıyaman Mezarlığı

MUSTAFA ULUCA (58)

Taziye Adresi: İstanbul

Defin Yeri: İstanbul Mezarlığı

Muhabir: Mutlu Sarıgül