Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta Malatya siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen butlan kararından sonra Malatya siyasetinde bir hareketlilik başladığını dile getiren BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu,

“Mutlak butlan kararının ardından erken seçimin sonbaharda veya baharda olacağına dair işaretleri görmeye başladık. Türkiye'deki siyaseti, siyaset bilimciler 'insan idare etme sanatı' olarak tanımlar; fakat ben bunu 'insan yutma sanatı' olarak görüyorum. Yerelde de benzer bir durum yaşanıyor. İktidar kanadındaki partilerin teşkilatları kendi içinde birbirini yıpratmaya çalışıyor. Medyaya yansıyan garip haberlerin kaynağı genelde partilerin kendi iç dinamikleridir. CHP'liler partilerini 'Atatürk'ün 102 yıllık partisi' olarak tanımlar ancak mevcut sistem partileri bölünme sürecine getirdi. MHP'den 4, Necmettin Erbakan'ın çizgisinden 2, AK Parti'den 3 ve CHP'den 2 parti çıktı. Ahmet Davutoğlu da Gelecek Partisi'ni feshederek siyasi kariyerini sonlandırdı. Türkiye'de siyaset kendini yenilemek yerine iç bölünmelere neden oluyor ve insan idare etme sanatı, idare edememe sanatına dönüşüyor. Yerel siyasete baktığımızda iktidar kanadında bir canlılık var. CHP'de ise iddialar çelişiyor; kimi kesim '393 kişi istifa etti' derken, yeni atanan il başkanı bu kadar istifa olmadığını savunuyor”

ifadelerine yer verdi.

“Toplum İki Tarafa Da Mesafeli Duruyor”

CHP eski İl Başkanı Barış Yıldız’ın partiden istifa eden kişilerin sayısını 4 bin kişi olarak açıklamasını değerlendiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın,

“Eski il başkanı '4.000 kişi istifa ettik' diyor ancak 30 kişiyle poz veriyor. Binlerce kişiyi arkasına alıp istifa etse durum farklı olurdu fakat verilen rakam doğru değil. Bütün CHP'lileri partinin önüne çağırdığı gün açıklamaya yalnızca 50 kişi katıldı. Toplum iki tarafa da mesafeli duruyor ve yaşananları sadece gözlemliyor, bir tepki vermiyor"

şeklinde konuştu.

“Nitelikli Ve İddialı İsimler Öne Çıkarılmıyor”

Vatandaşların seçim döneminde oy verirken güçlü lidere baktığını kaydeden Aydın,

“Türkiye'de toplum ilkelere değil, güçlü lidere bakıyor. AK Parti'de güçlü bir lider varken muhalefet kanadı benzer bir lider çıkaramadı. Genel başkanlar partilerini idare edebiliyor fakat iktidar olacak kadar güçlü bir figür sergileyemiyorlar. Türkiye'de yüzlerce tabeladan ibaret parti var. Ana partiler ise illerde kendilerine biat edecek kadroları tercih ediyor; nitelikli ve iddialı isimler öne çıkarılmıyor. Günümüzde siyaset kurumu güvenilirliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Vatandaşlar da olaya çoğunlukla bireysel çıkarları doğrultusunda yaklaşmaktadır. Toplum kendi desteklediği tarafın hatalarını görmezden gelmekte, sorgulayıcı bakış açısını kaybetmektedir. Sadece siyasetçilerin değil; sivil toplum kuruluşlarının, basının ve vatandaşların görevlerini ilkelere uygun şekilde yapması durumunda bu kısır döngü aşılabilir" Resmî Gazete’de bugün! Eğitim ve ihale kararları yayımlandı (30 Temmuz 2026) İçeriği Görüntüle

açıklamasında bulundu.