Malatya'da bu yıl yüzleri güldürmesi beklenen kayısı rekoltesi, yine üreticinin kabusu olmaya aday. Fiyat manipülasyonu ve ihracatçı baskısıyla çalkalanan piyasadaki son gelişmeler, Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un moderatörlüğünü üstlendiği, Busabah Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın’ın konuk olduğu Bakış Açısı programında masaya yatırıldı. Kentteki denetimsizliğe sert tepki gösteren gazeteciler, dev yatırımlara rağmen üreticinin kaderine terk edilmesine ve kontrolsüz yardım süreçlerine dikkat çekti.

"Ahbap 6 Milyar Topladı, Yerel Ahbaplar İncelenmeli!"

Kentteki takip ve denetim eksikliğinin vurgulandığı yayında, konu Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap derneği üzerinden yürütülen yardım kampanyalarına getirildi. Haluk Levent'in geçmiş yıllardaki durumlarını hatırlatan konuşmacılar, Ahbap’ın deprem döneminde 6 milyar lira gibi devasa bir bütçe topladığına vurgu yaptı. Kentteki denetimsizliğe tepki gösterilerek ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın,

Bu memleketin bürokratları siyaset yapmayı bırakıp gerçekten incelesinler. Malatya'daki 'yerel ahbaplar' da ortaya çıkar. Depremi ajite edip yardım toplayanlar, valilik izniyle toplanan milyonlarca liralık hasta paralarının nereye gittiği sıkı şekilde denetlenmeli

ifadeleri kullanıldı.

Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç’ın, "1000 liralık ürünü üreticiden 200 liraya almaya çalışıyorlar, bizi birkaç ihracatçının insafına bırakmayın" feryadının da detaylıca değerlendirildiği yayında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"10 Milyar Harcandı, Kime Yarayacak?"

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve lisanslı depoculuk projelerine harcanan dev bütçelere dikkat çeken Umut Bozkurtoğlu, bunca kaynağa rağmen üreticinin korunamadığı belirtildi. Birliklerin kurulup milyarlarca liralık yatırımların hayata geçirilmesine rağmen sistemin halen 5-6 büyük firmanın elinde döndüğü, ürün aksa da yansa da her koşulda kazanan tarafın rantçılar olduğu vurgulandı. Zamanında bir meşrubat veya meyve suyu fabrikasının dahi kurulamayarak düşük kaliteli ürünün katma değere dönüştürülememesi de eleştirildi.

"TMO Nerede, Borsa Başkanı Neden Susuyor?"

Çay, fındık, zeytin ve pirinç gibi stratejik ürünlerde devletin taban fiyat açıklayıp piyasayı dengelediğine dikkat çeken Mehmet Aydın, Malatya kayısısında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devreye girmeyişi yerel aktörlerin etkisizliği olarak yorumladı. Muhatabın doğrudan Ticaret Borsası olduğu ifade edilerek, iddialar yalansa borsa başkanının çıkıp açıklama yapması, doğruysa köylünün emeğini ucuza kapatmaya çalışan bu fırsatçılara karşı sert yaptırımlar uygulanması gerektiği dile getirildi.

"Gençler Köyü Terk Ediyor, Bu Bir Emek Hırsızlığıdır"

3-4 ayda servet kazanan aracıların yanında gece gündüz sıcak altında çalışan çiftçinin mağdur edildiği belirten Umut Bozkurtoğlu, bu durumun köyleri boşalttığı ve üretimi bitirme noktasına getirdiği belirtildi. Siyasilere ve bölge milletvekillerine de çağrıda bulunularak, yarın seçmenin karşısına çıkıp oy isteyecek isimlerin bugünden çiftçinin sesine kulak vermesi ve bu baskılara son vermesi gerektiğinin altı çizildi.