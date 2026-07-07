Depremin yaralarını saran ve fiziksel dönüşümünü hız kesmeden sürdüren Malatya’da, kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın dev bir ulaşım hamlesi başlatıldı. Şehrin geleceğini inşa etme vizyonuyla hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde tam 95 ayrı noktada yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevcut yolları iyileştirmekle kalmayan ekipler, yeni bağlantı aksları açarak grup yollarını çok daha konforlu ve sağlıklı bir yapıya kavuşturuyor.

Bu büyük seferberliğin en önemli halkalarından biri ise Darende, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinin kesişim noktası olan Esenbey grup yolunda yürütülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende ziyareti kapsamında projenin kalbine inerek Esenbey grup yolundaki son durumu yerinde denetledi. İncelemeler sırasında Başkan Er’e, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hakan Demir de eşlik etti.

3 İLÇEYİ BİRLEŞTİREN 7 KİLOMETRELİK DEV AKS

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hummalı mesaide artık sona yaklaşıldı. Toplamda 7 kilometre uzunluğa sahip olan bu kritik güzergahın 5 kilometresi tamamen tamamlanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Eskiden standart dışı olan, virajları ve dar yapısıyla sürücülere zor anlar yaşatan yollar, yürütülen genişletme çalışmalarıyla birlikte tam 10 metre genişliğe kavuşuyor. Proje tamamen bittiğinde; Hekimhan Kurşunlu, Akçadağ Levent ve Darende Tohma boyu mahalleleri başta olmak üzere, bu hattı kullanan 55 kırsal mahallenin ulaşım çilesi tek bir hamleyle ortadan kalkmış olacak.

BAŞKAN SAMİ ER "GELİŞİGÜZEL DEĞİL, KARAYOLLARI STANDARDINDA YAPIYORUZ"

Gelişigüzel yamalar ve geçici çözümler döneminin kapandığını net bir dille ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yeni şehircilik vizyonunu çok net kelimelerle ortaya koydu. "Yapıyoruz, edeceğiz" döneminin bittiğini, icraat döneminin başladığını vurgulayan Başkan Er, şunları kaydetti:

“Malatya’da geleceğin ulaşımını, sanayisini, tarımını, turizmini, ekonomisini de düşünüyoruz. Malatya’nın fiziki kalkınmasını sağlayacak her türlü vizyoner çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kırsal ve merkezde 95 noktada yol çalışmalarıyla ilgili şantiyelerimiz var. Vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını sararken yapılaşmanın tamamlanmasını bekledik. Ağır tonajlı kamyonların artık sahadan çekilmesini bekledik ve sonrasında da hızlı bir şekilde yol çalışmalarına başladık. Artık yolla ilgili vizyonumuzu ortaya koyduk. Yollarımız gelişigüzel değil projesine uygun, karayolları standardında yollar yapıyoruz.”





"VİRAJLAR VE DAR GEÇİŞLER TARİH OLUYOR"

Esenbey grup yolunun kendisi için de özel bir önemi olduğunu ifade eden Başkan Sami Er, Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminde de bu aks üzerinde önemle durduğunu hatırlattı. Yolun eski halinin tehlikelerine dikkat çeken Er, şöyle devam etti:

"Bu yolun standartları artık sağlıklı değildi. Virajlarıyla, çok dar geçişleri vardı; bazı noktalarda tek araç zor geçiyordu. Burası sadece Darende için değil, 55 mahalle ve 3 ilçeyi birbirine bağlayan, Malatya için hayati bir aks. 7 kilometrelik yol platformunu tamamladık, yakın zamanda asfaltı da dökülmüş olacak. Bu yol üzerinde belirli aralıklarla çalışmalarımız devam edecek. Halkımız artık ulaşımını son derece rahat ve güvenli sağlayacak hale gelecek."

"BAŞKANIMIZIN HAYALİYDİ, BUGÜN GERÇEK OLUYOR"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü hummalı çalışmaya sahada eşlik eden Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise yapılan yatırımın bölgeye uzun yıllar kesintisiz hizmet edeceğine dikkati çekti. Büyükşehir'in çalışmalarına her zaman tam destek verdiklerini belirten Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgenin geniş, ferah ve altyapısı düzgün bir yol haline getirilmesi Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir hayaliydi. Bu hayal bugün gerçeğe dönüşüyor. Darende Belediyesi olarak Büyükşehir’in bütün işlerine destek olmaya ve birlikte çalışmaya her zaman varız. Bu sene yolun 7 kilometresinin asfaltı yapılacak. Geriye kalan kısmı da dönemimiz içerisinde Hekimhan ve Akçadağ yol ayrımlarına kadar devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Malatya’yı geleceğe taşıyan bu dev ulaşım yatırımı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un pratik çözümleri, yerelde de Malatya Valiliği, milletvekilleri, belediyeler ve kamu kurumlarının tam bir uyum içerisinde çalışmasıyla kente kazandırılıyor.