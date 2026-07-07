Malatya’da ticari hayatın yeniden canlanması ve esnafın kalıcı dükkanlarına kavuşması için yürütülen çalışmalarda sorunlar büyüyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremin üzerinden geçen 3 yılı aşkın süreye rağmen esnafın hâlâ ciddi bir ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı. Şehir merkezindeki inşaatların hızlandırılması gerektiğini belirten Sadıkoğlu, kalıcı iş yerleri teslim edilmeden konteyner işletmelerine tahliye baskısı yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"ÇARŞININ TAMAMI TESLİM EDİLMEDEN TİCARET CANLANMAZ"

Şehir merkezindeki ticari hareketliliğin kalbi sayılan ana arterlerde inşaat çalışmalarının hâlâ devam ettiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, parça parça yapılan teslimatların ekonomiyi canlandırmaya yetmediğini ifade etti. Sadıkoğlu, "Çarşımızın bazı bölümlerinde teslimler başlasa da ticaretin kalbinde inşaat sürüyor. İş yerlerinin tamamı bitirilip teslim edilmeden Malatya’da ticari hayatın eski canlılığına kavuşmasını bekleyemeyiz" diyerek süreçlerin hızlandırılmasını talep etti.

4 BİNDEN FAZLA İŞLETME KONTEYNERDE SİFTAHSIZ KAPATIYOR

Konteynerlerde çok zor şartlar altında ticaret yapmaya çalışan esnafa değinen Sadıkoğlu, kalıcı dükkanlar hazır olmadan yapılacak bir tahliyenin ticari hayatı tamamen bitireceğini söyledi. MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "4 binden fazla işletmemiz hâlâ 21 metrekarelik konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Birçoğu günü siftahsız bitiriyor. İş dükkanları tamamen teslim edilene kadar bu işletmelerimize müsaade edilmelidir" dedi.

FAHİŞ KİRALAR VE MÜLKİYET SORUNU ESNAFI ZORLUYOR

Deprem öncesinde kiracı olan esnafın yeni çarşıdaki yüksek kira bedellerini karşılamasının imkansız olduğunu belirten Sadıkoğlu, bu durumun şehrin ticari geleceğini tehdit ettiğini savundu. Çözüm için yeni bir düzenleme öneren Sadıkoğlu, "Konteynerde günü siftahsız kapatan esnaftan yüksek kira beklemek gerçekçi değil. Deprem öncesinde kiracı olan işletmelerimizin de iş yeri sahibi olabilmesine yönelik yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

MALATYA İŞ DÜNYASI İÇİN "NEFES KREDİSİ" TALEBİ

Ekonomik olarak dar boğazda olan iş dünyasının en büyük ihtiyacının finansman olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, artan maliyetler ve zirai don felaketinin getirdiği yüklere dikkat çekti. Bankaların kredi kısıtlamalarını esnetmesi gerektiğini belirten Sadıkoğlu, "Bu olağanüstü şartlar dikkate alınarak işletmelerimize nefes aldıracak özel bir finansman modeli oluşturulmalı. Banka kredilerindeki mevcut kısıtlamalar yeniden gözden geçirilerek krediye erişim kolaylaştırılmalıdır. Kamu kurumları ve finans sektörü vakit kaybetmeden ortak hareket etmelidir"

ifadelerini kullandı.