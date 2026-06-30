Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il binası dış cephesinde yer alan Atatürk posterinin indirilmesi kentte farklı iddiaları beraberinde getirirken, konuya ilişkin ilk resmi açıklama CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış’tan geldi. Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Başkan Satılmış, binadaki cam kaplama sisteminin tamamen eskidiğini ve yenileme çalışması başlattıklarını belirtti.

Sosyal medyadaki spekülasyonları umursamadığını ifade eden Satılmış,

“CHP il binasının pankartları komple eskimişti. Bunu herkes de biliyordu. Spekülasyon yaratmaya çalışıyorlar. Bizim yakın çevremiz ne kadar Atatürkçü olduğumuzu çok iyi bilirler. Atatürk posterinin yenilenmesi gerektiğini herkes çok iyi biliyordu. O posteri kaldırdık diye kendi kendilerine olay yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden söylenenleri çok umursamıyorum”