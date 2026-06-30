6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan ve adeta küllerinden doğan Malatya çarşı merkezinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Yeni çehresiyle göz kamaştıran çarşıda, son günlerde herkesin dilinde tek bir soru var: "O binanın üzerindeki duvar saati neyi ifade ediyor?"

Yeni inşa edilen binalardan birinin dış cephesine asılan duvar saati, ilk bakışta sıradan bir dekor gibi görünse de vatandaşlar arasında gizemli bir merak uyandırdı. Henüz resmi makamlardan konuya ilişkin net bir açıklama gelmemiş olması, saat üzerindeki teorileri daha da güçlendirdi.

DEPREM HAFIZASI CANLI MI TUTULACAK?

Çarşı esnafı ve vatandaşların en büyük tahmini ise oldukça duygusal ve anlamlı bir amaca işaret ediyor. Sosyal medyada ve kent meydanında kulaktan kulağa yayılan iddialara göre; bu saat rastgele bir zamanı göstermeyecek.

Asılan saatin, 6 Şubat felaketinin yaşandığı ve asrın felaketinin sembolü haline gelen 04.17 zaman diliminde durdurulacağı konuşuluyor. Kent hafızasını canlı tutmak, kaybedilen canları anmak ve deprem gerçeğini unutmamak adına saatin kalıcı olarak 04.17'ye sabitleneceği düşüncesi, şimdiden Malatyalıları derinden etkilemiş durumda.

Görenlerin ilk bakışta anlam veremediği ancak arka planındaki iddiayı duyunca hüzünlendiği duvar saatiyle ilgili yetkililerden gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Saatin gerçekten bir "deprem anıtı" işlevi mi göreceği, yoksa sadece çarşının yeni mimarisine estetik bir dokunuş mu olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.