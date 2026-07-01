Malatya, spor arenasından gelen muhteşem bir şampiyonluk haberiyle gururlandı. Ankara’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en yetenekli bilardo sporcularının gövde gösterisi yaptığı turnuvada, Malatyalı sporcu Ömer Faruk Serçe adını altın harflerle zirveye yazdırdı. Ankara Gölbaşı Bilardo Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye 3 Bant Bilardo C Kategorisi 1. Etap Şampiyonası’nda ıstakasını şampiyonluk için sallayan Serçe, Malatya’nın bilardodaki gücünü tüm Türkiye’ye kanıtladı.

RAKİPLERİNE ŞANS TANIMADI KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE BİR MALATYALI

Turnuva boyunca soğukkanlılığını ve yüksek konsantrasyonunu kaybetmeyen Ömer Faruk Serçe, zorlu fikstürde karşılaştığı tüm güçlü rakiplerini tek tek mağlup etmeyi başardı. Yeşil çuha üzerinde sergilediği üstün performansla izleyenlerden tam not alan Malatyalı sporcu, turnuvanın en dikkat çeken ismi oldu. Final müsabakasının ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Serçe, hem Malatya spor camiasına hem de kentteki bilardo tutkunlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Bu başarı, sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda Malatya'da bilardo sporunun ne kadar doğru adımlarla ilerlediğinin de somut bir göstergesi oldu.

"BU BAŞARI DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN ESERİDİR"

Malatya’ya dönen büyük şampiyonluğun ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Malatya Bilardo İl Temsilcisi Murat Bayram, kentin bilardo sporundaki potansiyeline dikkat çekti. Deprem sonrası süreçte sporun iyileştirici gücüne vurgu yapan ve sporcuların imkansızlıklara rağmen büyük emek verdiğini belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya, bilardo branşında Türkiye genelinde her zaman başarılı sporcular yetiştiren, bu kültürün köklü olduğu iller arasında yer alıyor. Ömer Faruk Serçe kardeşimizin Ankara’da elde ettiği bu Türkiye şampiyonluğu, asla tesadüf değildir. Bu başarı; aylarca süren disiplinli çalışmanın, dökülen alın terinin ve büyük bir emeğin karşılığıdır. Kendisini canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum."

MALATYALI GENÇLER İÇİN YENİ BİR İLHAM KAYNAĞI

Ömer Faruk Serçe’nin Ankara’dan şampiyonlukla dönmesi, Malatya’daki spor tabanında da büyük bir yankı uyandırdı. Kentteki spor otoriteleri, bu başarının bilardo sporuna ilgi duyan, ancak profesyonel adımlar atmakta tereddüt eden Malatyalı gençler için mükemmel bir "başarı hikayesi" ve rol model olacağı görüşünde birleşti. Sosyal medyada da Malatyalı kullanıcılar tarafından tebrik yağmuruna tutulan şampiyon sporcu, şimdiden gelecekteki etaplar için hazırlıklarına başlama mesajı verdi.