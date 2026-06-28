BUSABAH TV YouTube kanalında ekranlara gelen, Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un moderatörlüğünü üstlendiği Bakış Açısı programına konuk olan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve Busabah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ile deneyimli gazeteci Necdet Akboğa, Yeşilyurtspor Kongresi ve Malatyaspor’un geleceğine dair ezber bozan eleştirilerde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞURMAK DEĞİL, YAŞATMAKTIR"

Malatyaspor’un geçmişteki o şanlı ve fedakar dönemlerine vurgu yapan gazeteci Necdet Akboğa, bugünkü yönetimsel vizyonsuzluğu sert bir dille eleştirdi. Mevcut durumu "pimi çekilmiş bir bombayı birinin kucağına bırakmaya" benzeten Akboğa, şu ifadeleri kullandı:

"Malatyaspor’un 20-30 yıl önceki hallerini düşündüğümde; harçlıklarını biriktirip seyyar arabalardan ekmek arası ciğer alan, sırtında montu bile olmadan tribünleri doldurup avazı çıktığı kadar bağıran o gençlerin, çocukların en büyük şahidinin karşısındayım. Emeği çeken bilir, o acıyı yaşayan bilir. Bugün 60 yaşına merdiven dayamış biriyim. Bu yaştan sonra isimlerin değişmesi karakteri değiştirmez. Bildiğim tek bir şey var: Biz bugüne kadar, tırnak içinde söylüyorum, birçok evlat doğurduk ama hepsini kendi elimizle boğduk. Önemli olan doğurmak değil, yaşatmaktır. Malatyalılar geçmişte yaşattı; Malatyaspor oldu, yenisi oldu, eskisi oldu. Kalıcı olsun diye yanına, yöresine eklemeler yaptık ama sonunda yine kendi elimizle yok ettik." Yeni Malatyaspor Başkanı’ndan Acun Ilıcalı ve eski yönetimlere sert tepki: “Şerefinizi kurtarın” İçeriği Görüntüle

"MALATYASPOR ÜZERİNDEN ZENGİN OLANLAR NEREDE?"

Efsane Malatyaspor dönemindeki temiz ve dinamik ruhu özlediklerini belirten Akboğa, kulübün sırtından çıkar sağlayanlara şu soruları yöneltti:

"Eğer yarın bu yeni oluşumu da boğacaksak, lütfen birbirimizi kandırıp zaman öldürmeyelim. Bir gazeteci olarak sormak zorundayım: Malatyaspor’un sırtından geçinip, içtiği suyun parasını bile kulübe ödetenler nerede? Malatyaspor’u kullanıp şirketini büyütenler, Ankara’da, İstanbul’da borç sildirenler, ihale alıp zengin olanlar nerede? Peki o fedakar, ekmek arası ciğer yiyen taraftarlar nerede?"

"BOŞ SALONLARLA, İNANÇSIZ FOTOĞRAFLARLA HİKAYE YAZILMAZ"

Konuşmasına yakın zamanda evlat acısı yaşayan Malatyaspor sevdalısı Keşşaf Kodaman’a başsağlığı dileyerek başlayan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Yeşilyurtspor kongresinde belediye başkanlarının verdiği tenhalık dolu fotoğrafa tepki gösterdi.

"Arkası boş, heyecansız bir tablonun içinden yeni bir başarı hikayesi çıkmaz" diyen Aydın, şehri yönetenlerin topluma güven vermediğini savundu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı ve iki merkez ilçe belediye başkanının, yani şehri yöneten en güçlü üç insanın katıldığı bir kongre salonu eğer böyle bomboşsa, topluma 'Malatyaspor’u yeniden şahlandırıyoruz' diyemezsiniz. O salonun tenhalığı, projeyi getirenlerin bile bu işe inanmadığını gösteriyor. Başarılı kulüplerin kongreleri iğne atsan yere düşmeyecek şekilde kalabalık olur; çöküşte olan, ölen kulüplerin kongreleri ise böyle sönük geçer. Üç belediye başkanıyla böyle sönük bir fotoğraf verirseniz, insanlar size inanmaz. Sadece isim değişikliğiyle bu işler kurtulmaz."

"AHMET ÇAKIR DÖNEMİNDEKİ O HEYECANI YARATMAK ZORUNDASINIZ"

Yeni Malatyaspor'un kuruluşu dönemindeki başarı modelini örnek gösteren Mehmet Aydın, futbolun bir algı ve şov yönetimi olduğunu hatırlattı:

"Ahmet Çakır döneminde Yeni Malatyaspor kurulurken süreç çok daha ciddi yürütülmüştü. Önce kongre üyeleri belirlendi; ardından iş insanları, STK’lar ve gazetecilerin katıldığı 500-600 kişilik büyük bir organizasyon düzenlendi. Mehmet Emin Katipoğlu başkan olarak getirildi ve projelerini anlattı. O dönem biz de yönetime girmiştik. Orada yaratılan o sinerji tüm şehre yayıldı ve takım o yıl 3. Lig'de şampiyon oldu. Şampiyonluk sonrasında Ahmet Çakır o coşkulu kalabalık yüzünden şehre otobüsle girmekte zorlanmıştı. Malatyaspor'u hayata döndürdüğünüzü iddia ediyorsanız, önce o salonları doldurarak topluma o heyecanı ve inancı aşılamak zorundasınız."