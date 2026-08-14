Malatya Vali Seddar Yavuz, Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi’nde depremzede vatandaşlar için inşa edilen 142 kırsal betonarme konutun yapımının tamamlandığını müjdeledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyuran Vali Yavuz, anahtar teslimlerinin 17 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını ifade etti. Devletin tüm imkânlarıyla Malatya’yı ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin güçlü iradesi ve kudretiyle Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırıyor, hemşehrilerimizi güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Deprem sonrası şehrimizin yeniden imar ve inşasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyor, güzel günlerde oturmalarını temenni ediyorum."

Hak sahiplerine teslim edilecek yeni konutlar sayesinde Karaterzi Mahallesi sakinleri, deprem sonrası süreçte daha güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmuş olacak.