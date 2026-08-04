Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı üreticilerini bahçelerinde ziyaret etti.

Kaymakam Sungur, Kelhalil Mahallesi Muhtarı Ekrem Doğan’a ait kayısı bahçesinde gerçekleştirilen hasat programına katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Hasat sürecine bizzat eşlik eden Sungur, üreticilerle sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, çiftçilerin talep ve görüşlerini dinledi.

"Kayısı İlçe ve Şehir Ekonomisi İçin Büyük Önem Taşıyor"

dedi.

Kayısının Doğanşehir ve Malatya ekonomisi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Kaymakam Sungur, emek veren tüm üreticilere kolaylıklar dileyerek sezonun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Program, yapılan incelemeler ve hasat çalışmalarının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.