Peki, Tunceli’de vatan uğruna canını feda eden ve adı Malatya’nın kalbinde yaşatılan Şehit Er Sami Kıbrız kimdir? İşte kahraman askerimizin hayatı, aziz hatırası ve adını taşıyan dev ulaşım projesinin detayları...

Şehit Er Sami Kıbrız Kimdir? Vatan Uğruna Geçilen Bir Ömür

Memleketi Malatya olan Sami Kıbrız, vatanı görevini Er olarak ifa ederken 1996 yılında Tunceli’de teröristlerle girilen hain çatışmada şehit düşmüştü. Ailesi Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde ikamet eden kahraman askerimiz, şehadetinin ardından tüm Malatya'nın ortak gururu haline geldi.

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan şehidimizin anısı, kentin hem sosyal hayatında hem de ulaşım ağında yaşatılmaya devam ediyor.

Şehit Sami Kıbrız Caddesi

Şehidimizin adı Yeşilyurt ilçesindeki dev bir ulaşım aksına verildi. Çilesiz ve Tecde Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Şehit Sami Kıbrız Caddesi, yürütülen genişletme çalışmalarıyla modern bir çehreye kavuştu.

Hatırası Sadece Yollarda Değil Sosyal Alanlarda da Yaşıyor

Aziz şehidimizin ismi yalnızca bu kritik arterde değil, ailesinin de yaşadığı Yeşilyurt Yakınca Mahallesi’nde yer alan Şehit Sami Kıbrız Aile Çay Bahçesi bünyesinde de yaşatılıyor. Vatandaşların huzurla vakit geçirdiği bu sosyal alan, o kahramanın adını ve hatırasını yarınlara taşımada önemli bir simge oluşturuyor.

Malatya, vatan toprağı için gözünü kırpmadan canını veren kahraman evladını unutmadığını, şehrin en güzel noktalarında adını abideleştirerek göstermeye devam ediyor.