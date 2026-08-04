Zorlu süreçlerin ardından dükkanını yeniden açan, tezgahını kurup Malatya ekonomisini ayakta tutmaya çalışan esnaf için moral verici gelişmeler yaşanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni finansman paketinin detaylarını açıkladı. Malatya’daki küçük işletmeleri ve zanaatkarları kapsayan bu paket, kentteki ticari hayatın toparlanmasına büyük ivme kazandıracak. İşte tüm ayrıntılar...

İşletme Desteği 1,5 Milyon Liraya Yükseldi

Sermayesini güçlendirmek ve mal alımını rahatça yapmak isteyen Malatyalı esnaf için Hazine destekli işletme kredisinin üst sınırı artırıldı. Daha önce 1 milyon lira olan kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkarıldı. Çarşıdaki tüccardan sanayideki usta kadar herkes, dükkan giderlerini ve mal tedariğini bu kaynakla çok daha kolay yönetebilecek.

Dükkan ve Teçhizat Yenilemeye 6 Yıla Varan Vade

İş yerini yenilemek, yeni bir mülk edinmek ya da imalat makinesini yenilemek isteyenlere yönelik yatırım kredisi tavanı 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya fırladı. Finansmanın geri ödeme vadeleri de uzatıldı. İş yeri alımlarında vade 6 yıla çıkartılırken, ticari araç ve makine alımlarında ödeme süresi 5 yıla yükseltildi.

Şehrin Ticareti Yeniden Doğuyor

Taksit ödemelerinin daha uzun döneme yayılması, ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya esnafının üzerindeki finansal baskıyı büyük ölçüde hafifletecek. Geleceğe daha umutla bakan kent esnafı, uygun şartlarla sağlanan bu kaynaklar sayesinde hem dükkanının imkanlarını artıracak hem de istihdama katkı sağlamayı sürdürecek.