Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki kabristanına giderek "Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim; Allah'ım, Baki kabristanında bulunanları bağışla" diyerek dua ederdi. Bu doğrultuda kabir ziyaretinde bulunan kişinin meftunlar için dua etmesi ve Kur'an-ı Kerim okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması en uygun davranış olarak öne çıkıyor.



Tevhit İnancına Aykırı Davranışlardan Kaçınılmalı



Kabir ve türbe ziyaretlerinde İslam'ın özüne ve tevhit anlayışına ters düşen, itikadi bakımdan zararlı tutum ve davranışlardan uzak durulması büyük önem taşıyor. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslam anlayışıyla bağdaşmıyor.



Bilinçsiz Uygulamalar İmanı Tehlikeye Düşürüyor



Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek, bu zatların duaları kabul ettiğine veya ilahi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi, çeşitli ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak son derece tehlikeli görülüyor. Bu ziyaretleri dini bir vecibe gibi telakki ederek bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker veya yiyecek maddeleri dağıtarak yardım dilemek gibi davranışlar tevhit dini olan İslam ile uyuşmuyor. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan beklentiye girmek iman açısından riskli davranışlar arasında gösteriliyor.

Malatya Ezan Vakitleri

Malatya il genelinde 4 Ağustos 2026 Salı günü eda edilecek namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:48

Güneş: 05:24

Öğle: 12:40

İkindi: 16:28

Akşam: 19:41

Yatsı: 21:10

Muhabir: Mutlu Sarıgül