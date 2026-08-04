Nem oranının yüzde 20 seviyelerinde seyrettiği kentte, rüzgarın saatte 9 mil hızla kuzeybatı yönünden esmesi öngörülüyor. Gün boyunca yağış ihtimali bulunmazken, yüksek UV indeksi nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşların sıcak havaya karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.
İlçelerde Hava Durumu ve Sıcaklıklar
Malatya'nın ilçelerinde gün içinde ölçülmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir:
Akçadağ: Sıcaklık 36 derece, hava güneşli
Arapgir: Sıcaklık 34 derece, hava az bulutlu
Arguvan: Sıcaklık 35 derece, hava açık
Battalgazi: Sıcaklık 37 derece, hava açık ve sıcak
Darende: Sıcaklık 35 derece, hava güneşli
Doğanşehir: Sıcaklık 33 derece, hava az bulutlu
Doğanyol: Sıcaklık 38 derece, hava sıcak
Hekimhan: Sıcaklık 34 derece, hava açık
Kale: Sıcaklık 37 derece, hava güneşli
Kuluncak: Sıcaklık 33 derece, hava az bulutlu
Pütürge: Sıcaklık 36 derece, hava açık
Yazıhan: Sıcaklık 38 derece, hava sıcak
Yeşilyurt: Sıcaklık 37 derece, hava güneşli