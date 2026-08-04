Nem oranının yüzde 20 seviyelerinde seyrettiği kentte, rüzgarın saatte 9 mil hızla kuzeybatı yönünden esmesi öngörülüyor. Gün boyunca yağış ihtimali bulunmazken, yüksek UV indeksi nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşların sıcak havaya karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.





İlçelerde Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Malatya'nın ilçelerinde gün içinde ölçülmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir:

Akçadağ: Sıcaklık 36 derece, hava güneşli

Arapgir: Sıcaklık 34 derece, hava az bulutlu

Arguvan: Sıcaklık 35 derece, hava açık

Battalgazi: Sıcaklık 37 derece, hava açık ve sıcak

Darende: Sıcaklık 35 derece, hava güneşli

Doğanşehir: Sıcaklık 33 derece, hava az bulutlu

Doğanyol: Sıcaklık 38 derece, hava sıcak

Hekimhan: Sıcaklık 34 derece, hava açık

Kale: Sıcaklık 37 derece, hava güneşli

Kuluncak: Sıcaklık 33 derece, hava az bulutlu

Pütürge: Sıcaklık 36 derece, hava açık

Yazıhan: Sıcaklık 38 derece, hava sıcak

Yeşilyurt: Sıcaklık 37 derece, hava güneşli