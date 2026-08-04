Tesis kilitlenmesi yaşanan Yeni Malatyaspor ve birleşme tartışmaları süren Yeşilyurt cephesinde sıcak saatler yaşanırken, düğümü çözecek kilit aktör olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gösterildi.

Busabah TV’de yayınlanan Futbol Analiz programı, Malatyaspor kamuoyuna adeta bomba gibi düştü. Spor yorumcuları Aziz Yiğit ve Şenol Karaduman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında; Efsane Malatyaspor’un kurtuluşu, Yeşilyurt Spor ile birleşme tartışmaları, Yeni Malatyaspor’daki tesis krizi ve İstanbul’daki gizli zirveler sert bir dille masaya yatırıldı. Yayının en sıcak gelişmesi ise Efsane Malatyaspor’un borçlarının tamamen sıfırlanması için verilen dev mali taahhüt oldu.

EFSANE MALATYASPOR İÇİN 30 MİLYON TL'LİK MASA KURULDU!

Malatya futbolunun en sıcak gündem maddesi Busabah TV canlı yayınında detaylarıyla ele alındı. Malatya Yeşilyurt Spor Asbaşkanı Sertaç Güleç’in futbolcular, yöneticiler ve kulüplerle yaptığı görüşmeler neticesinde Efsane Malatyaspor’un faizleriyle birlikte 60-70 milyon TL’yi bulan borcunun 25 milyon TL seviyesine indirildiği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından iş insanı Cengiz Günaydın ve taraftarın yakından tanıdığı Fuat Yılmaz’dan tarihi bir hamle geldi. Cengiz Günaydın’ın "20 milyon TL borcu tek başıma ödemeye hazırım, yeter ki kulüp teslim edilsin" mesajını canlı yayında aktaran Şenol Karaduman’a yanıt veren Aziz Yiğit, Fuat Yılmaz’ın da 10 milyon TL katkı sağlayacağını duyurdu. Böylece Efsane Malatyaspor’un borçlarının tamamen kapatılması için masa üzerinde 30 milyon TL’lik kaynağın hazır olduğu ilan edildi.

MUHAMMED GÜNER'E ŞART, SAMİ ER'E AÇIK ÇAĞRI

Efsane Malatyaspor’un logosunun ve adının Malatya Yeşilyurt Spor’a devredilmesine ya da kulübün yok olmasına karşı çıkan Aziz Yiğit, kaynağın hazır olduğunu fakat sürecin ilerlemesi için tek bir koşulun bulunduğunu belirtti. Yiğit, mevcut başkan Muhammed Güner’in kulübün defterlerini ve anahtarını teslim etmesi gerektiğinin altını çizerek şu tarihi çağrıyı yaptı:

"Cengiz Günaydın 20 milyon TL, Fuat Yılmaz 10 milyon TL veriyor. Zaten borç bitti! Ama burada tek şart var: Muhammed Güner’in ikna edilip kulübün resmi defterlerini ve anahtarını teslim etmesi. Muhammed Güner’i ikna edebilecek tek güç ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’dir. Sami Başkan vasıtasıyla bu kulüp teslim edilmediği müddetçe 50 milyon TL de verseniz bu işin içinden çıkılamaz. Sami Başkan aracı olsun, Muhammed Güner kulübü teslim etsin; Cengiz Başkan borcu kapatsın, biz de gidelim o kulüpte amelelik yapalım, malzemecilik yapalım. Yeter ki Efsane Malatyaspor süper amatörde sürünmesin!"

"İSTANBUL'DAKİ TOPLANTILARLA MALATYA FUTBOLUNA KARAR VERİLEMEZ"

Malatya futbolunun kaderinin şehir dışındaki isimler tarafından belirlenmeye çalışılmasını sert bir dille eleştiren Aziz Yiğit, İstanbul’da yapılan toplantılara tepki gösterdi. Şehrin toprağını yutmuş, tribününde donmuş ve amatör kulüplerinde emek vermiş isimlerin devre dışı bırakıldığını vurgulayan Yiğit, "İstanbul’da toplanıp Malatya futbolunun kararını veriyorlar. Hayatında şeker sahasını, sümer sahasını, çingenlik sahasını, demiryolu sahasını bilmeyen; şortlu forması olmamış, tribünde tek bir gün takıma destek vermemiş adamlar Malatya futbolunun karar vericisi olamaz. Sayın Sami Er Başkanımız iyi niyetli ama kendisini yanlış yönlendiriyorlar. Malatya futbolunun kararlarını İstanbul’daki 3-5 kişi değil, Malatya’da spora hayatını adamış Naci Şavata, Atilla Kantarcı gibi değerler ve bu memleketin insanları verir" ifadelerini kullandı.

YENİ MALATYASPOR'DA TESİS KRİZİ VE KAMUOYU BEKLENTİSİ

Programda Yeni Malatyaspor’un durumu da etraflıca ele alındı. Orduzu Pınarbaşı’nda yer alan Nurettin Soykan Tesisleri’nin kulübe tamamen kapandığı, takımın barınacak ve çalışacak yerinin bulunmadığı açıklandı. Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan ve yönetim kuruluna seslenen Aziz Yiğit, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Tesis olmamasına rağmen kulüpte 25 genç oyuncunun beklediğini belirten Yiğit, gerekirse bir otelde konaklama sağlanarak bu oyuncuların hatırı için takımın lige katılması gerektiğini savunurken, geçmiş genel kurulların iptaline ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesi kararının istinaf sürecinde olduğunu hatırlattı.

YEŞİLYURT SPOR TRANSFERDE GÜÇLÜ LOGO DEVRİ RAFA KALKMALI

Malatya Yeşilyurt Spor’un Efsane Malatyaspor ile birleşme iddiaları nedeniyle gölgede kaldığı ifade edildi. Teknik direktör Mehmet Ak yönetiminde Orduspor ve Yozgatspor’da şampiyonluk ve play-off yaşamış kaliteli oyuncuların transfer edildiği, takımın doğrudan şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduğu vurgulandı. Ancak kamuoyundaki genel eğilim doğrultusunda Yeşilyurt Spor yönetiminin artık "Malatyaspor logosu ve ismi" söylemlerinden vazgeçmesi, her iki kulübün de kendi kulvarında devam etmesi gerektiği belirtildi.

AMATÖR FUTBOLDA KRİTİK GELİŞMELER HEKİMHAN VE BATTALGAZİ

Amatör futbol gündeminde de iki önemli gelişme paylaşıldı:

Hekimhan Belediyespor: Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un gerçekleştirdiği kongre neticesinde "Girmana" ismi kulüpten resmi olarak çıkarılmıştır. Ramazan Koçak’ın mücadelesiyle kulübün yeni adı Hekimhan Belediyespor Kulübü olmuştur. Ankara’da bulunan iş insanı Ahmet Murat Özbey’in kulübün bu sezondaki tüm masraflarını üstleneceği açıklanmıştır.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un gerçekleştirdiği kongre neticesinde "Girmana" ismi kulüpten resmi olarak çıkarılmıştır. Ramazan Koçak’ın mücadelesiyle kulübün yeni adı olmuştur. Ankara’da bulunan iş insanı Ahmet Murat Özbey’in kulübün bu sezondaki tüm masraflarını üstleneceği açıklanmıştır. Battalgazi Belediyespor: Kulübün BAL Ligi öncesinde oyuncu seçmesi yapacak olması "saçmalık" olarak nitelendirilmiştir. Şehirdeki mevcut amatör kulüplerin (Pütürge, Arguvan, Malatya Gücü vb.) altyapılarındaki genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesi tavsiye edilmiştir.