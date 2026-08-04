Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti anımsatan Girmana Kanyonu, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının yeni gözdesi haline geldi. İpekyolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kanyon, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal zenginliklerle ziyaretçilerine adeta canlı bir tablo manzarası yaşatıyor.

Doğal Fotoğraf Stüdyosu Fotoğraf Meraklıları Akın Ediyor

Bahar ve yaz aylarında tabiatın bütün renklerini bağrında toplayan vadi, doğa tutkunları için benzersiz bir fotoğraf stüdyosu imkânı sunuyor. Rengârenk görüntüsüyle büyülten Girmana Kanyonu, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla bölgeye gelen tatilcileri ve maceraseverleri kendine çekiyor.

Kuruçay’ın Coşkulu Sesiyle Serinlik Ve Huzur

Kanyon boyunca coşkuyla akan Kuruçay’ın buz gibi suları ve vadinin temiz havası, kavurucu sıcaklarda ferahlamak isteyenler için ideal bir rota oluşturuyor. Eşsiz manzarası ve mesire alanlarıyla Malatya turizminin parlayan yıldızı olan Girmana Kanyonu, doğayla baş başa kalmak isteyen her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.