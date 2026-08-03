Busabah TV'nin yaptığı röportaja göre; Malatya merkez yeni çarşı projesinde iş yerlerinin teslim süreci devam ederken, kentin en değerli lokasyonlarında faaliyet gösteren yaklaşık 140 bodrum kat dükkan sahibi büyük bir mağduriyet kriziyle sarsıldı. Yıllardır ruhsatlı ve vergili çalışan mülk sahipleri, 2025 yılında tapularının iptal edildiğini ve yeni projede kendilerine hiç dükkân verilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. 300 metrekarelik ticari alanlara karşılık sadece 1 milyon lira arsa bedeli teklif edildiğini öne süren esnaflar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve yetkililere seslendi.

Malatya’da deprem sonrası inşa edilen yeni dükkânların teslimatı sürerken; Saray Mahallesi, Şemsiye Sokak ve Zafer İşhanı gibi ticaretin kalbinde yer alan bodrum kat esnafı tamamen kapsam dışı bırakıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden "Bodrum kat yapılmadığı için size herhangi bir hak verilmeyecek" yanıtını aldıklarını belirten mülk sahipleri, kendilerine teklif edilen paranın Malatya’daki bir yıllık kira bedelini dahi karşılamadığını ifade etti.

2025’te Tapu İptali İddiası "140 Kişi Mi Ağır Geldi?"

Şemsiye Sokak’ta 4 iş yeri bulunan ve hak sahibi olduğunu belirten esnaf Cahit Aluçoğlu, tapularının 2025 yılında iptal edildiğini iddia ederek belirsizliğe şu sözlerle isyan etti:

"Sorunumuz 4 tane dükkanı vardı benim. 4’dü de bodrumda bodrum da ki dükkanları vermiyorlar gerekçe hiçbir şey yok bodrumda dükkan yapmadık o yüzden veremiyoruz Binlerce kişinin ki giderildi yüz kırk kişimi ağır geliyor ya çevre şehirciliğe gidiyorum hesaba alan yok bodrum dükkanı olan hesaba alınmıyor. Yol haritamız biz hakkımızı arayacağız."

Aluçoğlu, açıklamasının devamında mağduriyetin boyutunu anlatarak;

"Tapularımız vardı. İki tanesi zeminde görünüyordu ama tapu önemli değil. Tapuları da 2025 yılında iptal etmişler. Bodrumdaki dükkânlarımız verilmiyor. Hiçbir gerekçe göstermiyorlar. Tamam da kardeşim, devlet Allah razı olsun, kimsenin hayal edemeyeceği konutlar yaptı. Daha birkaç gün önce Sayın Murat Kurum geldi, binlerce konutu teslim etti. İş yerleri de teslim edildi. Ama bizim gibi yaklaşık 140 bodrum kat dükkân sahibi mağdur edildi. Herkesin mağduriyeti giderildi de bizimkisi neden giderilmedi? Binlerce kişinin mağduriyeti giderildi, 140 kişi mi ağır geldi. Bizim bir milyon liraya dükkân tutacak durumumuz yok ki. Biz dükkân da tutamayız, ticaretimiz de biter. Benim dükkânım Şemsiye Sokak'taydı. Çarşının tam göbeğindeydi. 1999 yılından beri oradayım. ‘Burada dükkân yok’ diyorlar. Nasıl yok, ben nerede çalıştım, çadırda mı çalışıyorduk?"

ifadelerini kullandı.

300 Metrekareye 1 Milyon TL Teklif "1 Yıllık Kira Bedeli Bile Değil!"

Saray Mahallesi’nde 35-40 yıldır esnaflık yapan ve Doğu ile Güneydoğu illerinden Trabzon’a kadar mal gönderen işletme sahibi Sami Bulut, Bakan Murat Kurum ile bizzat görüştüğünü ancak yerel düzeyde muhatap bulamadıklarını ve yetersiz tekliflerle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yerimizden kaynaklı ben Murat Kurum başta olmak üzere buraya geldiği zaman görüştük. Murat Kurum bizi gördüğü zaman ya nasıl size yer verilmez sanki haberi yokmuş gibi bir cümle kurdu, hatta bana şunu söyledi ya arkadaşa dairede mi teklif etmediniz, herhangi bir yerden yerde mi vermeyi teklif etmediniz diye söylüyor arkasında ki çalışanlarına, Uğur Bey’le görüştüm kesinlikle bodrum kat yapmadığını, yapmayacağını yapılmadığı içinde herhangi bir hak verilmeyeceğini olası bur da ki bodrum katlara deprem öncesi arsa bedelinin ödeneceğini söylüyor 300 m kare yerim var ve bu 300 m karenin arsa payını bana 1 milyon teklif ediyor bu 1 milyon Malatya’da şuan 1 yıllık kira karşılığı bile değil. Bodrumları yapmıyorlarsa da onun karşılığın da bir şey yapmalılardı bunu planı şimdiye değil o zamana ait olmalıydı."

Bulut, bölgedeki dükkân sayısının artmasına rağmen kendilerine yer verilmemesini sorgulayarak; "Anlamadığımız nokta şu; geçmişte Saray Mahallesi'nde 100-150 civarında ticari işletme olarak esnaf yoktu. Şimdi aynı bölgede 300-400 dükkân yapıldı. Buna rağmen ‘Yer kalmadı’ deniliyor. O hâlde yapılan fazla dükkânlar kime verildi? Başkaları mı getirildi, buraya yerleştirildi biz bilmiyoruz. Siyasi etrafı olan, vekil tanıdığı olan, Ankara’da dayısı olan birileri buralardan yer alıyor. İsim zikretmeye gerek yok. Bizim bir siyasi etrafımız yok diye mağdur edilmemizin anlamı yok. Saray Mahallesi'nde 15-20 metrekarelik bir dükkânın değeri 15-20 milyon liraya ulaşıyor. Bize 1 milyon teklif ediliyor"

dedi.

"İkinci Sınıf Vatandaş Gibi Hissediyorum"

Depremde tüm malzemeleri enkaz altında kalan ve 310 metrekarelik işletmesine karşılık hiçbir hak tanınmadığını vurgulayan esnaf Mustafa Akagündüz, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

" 2. Sınıfta kendimi hissediyorum, şimdi bizim normalde orda iş yerimiz 25 30 senedir orda işletmemiz vardı işletmemiz 310 m kare bir işletmeydi ve bu işletmeye karşılık olarak biz belediyeye, maliyeye vergi ödüyorduk ve işletmemiz 20 sene boyunca aktif olarak çalıştı tabi deprem oldu bütün malzemelerimiz enkazın altında kaldı, baştan beri mağduruz bize hiçbir şekilde ne bir konteyner verdiler bu dükkandan dolayı herhangi bir hakkımız hiçbir şekilde olmadı en son hakkımızda şuan şunu öğreniyorum bana diyor ki sana hiçbir şekilde bir işletme vermiyorum."

"Depremden Sağ Çıktık, Bodrum Altında Kaldık"

İş yerinin cadde üzerinde bulunmasına rağmen tapudaki kot farkı nedeniyle mağdur edildiğini belirten esnaf Engin Temizer, duruma tepkisini şu cümlelerle açıkladı:

"Normalde benim işyerim ana cadde üzerinde olmasına rağmen kot farkından dolayı bodrum olarak görünüyor tapuda aynı olaydan muzdaribiz, bizde aynı durumdan dolayı sıkıntılıyız çok şükür depremde enkaz altında kalmadık ama herhalde bu durum bizi enkaz altında, bodrum altında bırakacak. Bodrumzede olacağız yani sıkıntılı bir süreçteyiz. 140 kişi bu şekilde mağdur edilmemeli devlet büyüktür bu konuya üzerine el atacaktır."

"3,5 Yıl Önce Parasını Verseydiniz İnsanlar Başının Çaresine Bakardı"

Zafer İşhanı’nda 45 yıldır esnaflık yapan Suat Yılmaz ise kurumların belirsizlik ürettiğini ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile de görüştüklerini ifade ederek sitem etti:

"Ben zafer iş hanında aşağı yukarı 45 senedir esnaflık yapıyorum bende zemin kattayım yine yani deprem Allah’tan geldi amenna boynumuz kıldan ince. Hep başlarından saldılar çok büyük bir belirsizlik var Çevre Şehircilikte var, Bakanlıkta var yani bizler 40 yıldır vergisini veriyoruz, maliye vergisini veriyoruz, belediye vergilerini veriyoruz çok affedersin kanalizasyon vergisine ödüyoruz madem böyle projede böyle bir olay yoktu üç buçuk sene önce insanların parasını, bedelini verseydiniz ’de belki başlarının çaresine bakarlardı insanlar değil mi?"

Zafer İşhanı, Saray Mahallesi ve Şemsiye Sokak’taki yaklaşık 140 mülk sahibi esnaf, ticari hayatlarını sürdürebilecekleri adil bir çözüm için seslerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum tarafından duyulmasını bekliyor.