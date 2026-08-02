Malatya’da şehir içi ulaşımın ana damarlarından biri olan 2E Merkez - M.B.B. - MAŞTİ - Çiftlik Caddesi - Yakınkent - Manas Evleri hattında yapılan son düzenleme, bölgede büyük bir ulaşım krizini beraberinde getirdi. MOTAŞ’ın 1 Ağustos tarihi itibarıyla hattın son durağını Manas Evleri’nden çıkarıp Bostanbaşı TOKİ Konutları olarak değiştirmesi üzerine Mahalle sakinleri ayaklandı. Yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrenciler, yaşlılar ve çalışanların mağdur edildiğini savunan vatandaşlar, çözüm bulunmaması halinde imza kampanyası ve eylem sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Malatya’da MOTAŞ’ın 2E Merkez - M.B.B. - MAŞTİ - Çiftlik Caddesi - Yakınkent - Manas Evleri hattında yaptığı güzergâh değişikliği, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle hattın son durağı Manas Evleri yerine Bostanbaşı TOKİ Konutları olarak belirlendi.

Kararın ardından Manas Evleri sakinleri, sosyal medya platformları ve mahalle iletişim gruplarında uygulamanın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

25-30 Bin Kişinin Yaşadığı Bölgede Mağduriyet

Vatandaşlar, özellikle öğrenciler, kurslara giden gençler, yaşlılar ve çalışanların yeni uygulamayla birlikte daha uzun mesafeler yürümek zorunda kalacağını ifade etti. Bölge nüfusunun her geçen gün arttığını belirten mahalle sakinleri, mevcut ulaşım hizmetinin ihtiyacı karşılamadığını dile getirdi.

Paylaşımlarda, daha önce aynı güzergahta birden fazla toplu taşıma aracının hizmet verdiği, yeni düzenlemeyle ulaşım imkanlarının kısıtlandığı belirtilirken, yaklaşık 25-30 bin kişinin yaşadığı bölgede bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İmza Kampanyası Gündemde

Bazı vatandaşlar konuyu mahalle muhtarı aracılığıyla MOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne ilettiklerini belirtirken, çözüm sağlanmaması halinde imza kampanyası başlatılması ve MOTAŞ önünde basın açıklaması yapılması yönünde görüş bildirdi.

Başkan Sami Er’e Çağrı

Mahalle sakinleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e seslenerek uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Vatandaşlar, Manas Evleri’nin yeniden hattın son durağı yapılmasını ya da bölgeye ilave sefer planlanmasını talep ederek, amaçlarının polemik oluşturmak değil, binlerce kişinin yaşadığı bölgede oluşan ulaşım mağduriyetinin giderilmesi olduğunu ifade etti.

Özellikle yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte ulaşım yoğunluğunun artacağını belirten vatandaşlar, kararın yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini kaydetti.