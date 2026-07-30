Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup vatandaş, anıt üzerinde yer alan genç erkek figürüne yönelik sıra dışı bir protesto gerçekleştirdi. Anıttaki figürün şehrin manevi ve kültürel yapısıyla bağdaşmadığını savunan grup, tepkilerini dile getirmek için basın açıklaması yaptı.

"Tepkimiz Atatürk'e Değil, Yanındaki Figüre"

1947 yılında yapımı tamamlanan tescilli anıtın önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı İrfan Yılmaz yaptı. Tepkilerinin doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olmadığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Atatürk heykeline değil, hemen yanında bulunan çıplak figüre tepki gösteriyoruz. Bu figürün Malatya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle bağdaşmadığı kanaatindeyiz. Kararı halk versin, gerekirse bu konuda yerel bir referandum yapılsın."

Grup üyelerinden Ömer Dinçer, aileleriyle birlikte alan üzerinden geçerken rahatsızlık duyduklarını dile getirirken; bir diğer grup üyesi Yasin Tanır ise daha önce resmi kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak yapının "tescilli kültür varlığı" statüsünde olması gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılamayacağının kendilerine iletildiğini belirtti.

Pantolonlu Eylem Girişimine Polis Engeli

Açıklamaların ardından eylemde dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun yıllar Malatya’da görev yaptığını belirten Selahattin Canpolat isimli vatandaş, yanında getirdiği pantolonu sembolik olarak heykeldeki figüre giydirmek istedi.

İzin verilmesi halinde üzerini kendi imkanlarıyla kapatabileceklerini söyleyen Canpolat ve beraberindekiler figüre doğru hareketlendi. Ancak anıt çevresinde güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, tescilli anıta fiziki müdahalede bulunulmasına izin vermeyerek grubu uyardı. Polisin uyarısını dikkate alan vatandaşlar, pantolonlu eylem girişimini gerçekleştiremeden basın açıklamasının ardından alandan olaysız şekilde ayrıldı.