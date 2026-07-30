Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), uzun yıllardır odaya kayıtlı olarak kentin ekonomisine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayan üyelerini onurlandırmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun göreve gelmesiyle başlatılan ve geleneksel hale getirilen "25 Yılını Dolduran Üyelere Plaket Takdimi" uygulaması kapsamında bu ay da anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Törende, üyelikte en az 25 yılını tamamlayan 40 firmaya teşekkür plaketleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.

"Plaketler Emeğin ve Alın Terinin Simgesidir"

Törende konuşan Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, her türlü zorluğa rağmen üretimden ve yatırım yapmaktan vazgeçmeyen üyelerin her türlü takdiri hak ettiğini belirtti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak büyük bir aile olduklarını vurgulayan Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çeyrek asırdır Odamıza kayıtlı olarak üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve şehrimizin ekonomisine katkı sunmaya devam eden üyelerimize vefa borcumuz var. Takdim ettiğimiz bu plaketler; yalnızca 25 yıllık bir üyeliğin değil, emeğin, alın terinin, üretimin ve Odamıza duyulan güvenin de bir simgesidir."

"Üyelerimizin Başarısı Malatya'nın Başarısıdır"

Güçlü işletmelerin kentin ekonomik kalkınmasındaki rolüne dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "İş dünyamız her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Pandemi, depremler ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok zorlu süreci birlikte yaşadık. Tüm bu süreçlerde üretimden vazgeçmeyen, şehrine sahip çıkan üyelerimizle gurur duyuyoruz. Üyelerimizin başarısı, Malatya'nın başarısıdır. Odamız da her zaman üyelerimizin yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm üretmeye ve gelişimlerine katkı sunmaya devam edecektir." dedi.