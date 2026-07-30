Malatya genelinde elektrik altyapısını yenilemek ve bakım çalışmalarını tamamlamak amacıyla dev bir kesinti dalgası başlıyor. 30 Temmuz Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren Yeşilyurt’tan Battalgazi’ye, Hekimhan’dan Pütürge’ye kadar tam 7 ilçede şalterler indirilecek. Gün boyu sürecek kesintilerden onlarca mahalle etkilenecek.

Malatya Elektrik Kesintisi Listesi (30 Temmuz 2026)

İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saat aralıkları:

Yeşilyurt Elektrik Kesintisi

11:00 - 16:00 Saatleri Arası (Bakım Çalışması):

Bindal, Kendirli, Mahmutlu, Özal, Samanköy, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe, Yaka, Dilek ve Şahnahan mahalleleri.

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (Bakım & İşletme Çalışması):

Gündüzbey, Üçgöze, Salkonak, Görgü, İkizce, Çavuşoğlu ve Salköprü mahalleleri.

Battalgazi Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Gülümusağı, Uluköy ve Beydağı mahalleleri.

09:00 - 16:00 Saatleri Arası: Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu ve Kadıçayırı mahalleleri.

Kuluncak Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: İstiklal, Başören, Bıyıkboğazı, Göğebakan, Karıncalık, Konaktepe ve Karaçayır mahalleleri.

Pütürge Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Bakımlı, Örmeli ve Şiro Taraksu mahalleleri.

Hekimhan Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Bahçedamı, Hacılar ve Dereköy mahalleleri.

Arguvan Elektrik Kesintisi

11:00 - 16:00 Saatleri Arası: İçmece Mahallesi.

Yazıhan Elektrik Kesintisi

09:00 - 12:00 Saatleri Arası: Eğribük Mahallesi.