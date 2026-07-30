Malatya genelinde elektrik altyapısını yenilemek ve bakım çalışmalarını tamamlamak amacıyla dev bir kesinti dalgası başlıyor. 30 Temmuz Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren Yeşilyurt’tan Battalgazi’ye, Hekimhan’dan Pütürge’ye kadar tam 7 ilçede şalterler indirilecek. Gün boyu sürecek kesintilerden onlarca mahalle etkilenecek.
Malatya Elektrik Kesintisi Listesi (30 Temmuz 2026)
İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saat aralıkları:
Yeşilyurt Elektrik Kesintisi
11:00 - 16:00 Saatleri Arası (Bakım Çalışması):
Bindal, Kendirli, Mahmutlu, Özal, Samanköy, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe, Yaka, Dilek ve Şahnahan mahalleleri.
09:00 - 17:00 Saatleri Arası (Bakım & İşletme Çalışması):
Gündüzbey, Üçgöze, Salkonak, Görgü, İkizce, Çavuşoğlu ve Salköprü mahalleleri.
Battalgazi Elektrik Kesintisi
09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Gülümusağı, Uluköy ve Beydağı mahalleleri.
09:00 - 16:00 Saatleri Arası: Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu ve Kadıçayırı mahalleleri.
Kuluncak Elektrik Kesintisi
09:00 - 17:00 Saatleri Arası: İstiklal, Başören, Bıyıkboğazı, Göğebakan, Karıncalık, Konaktepe ve Karaçayır mahalleleri.
Pütürge Elektrik Kesintisi
09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Bakımlı, Örmeli ve Şiro Taraksu mahalleleri.
Hekimhan Elektrik Kesintisi
09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Bahçedamı, Hacılar ve Dereköy mahalleleri.
Arguvan Elektrik Kesintisi
11:00 - 16:00 Saatleri Arası: İçmece Mahallesi.
Yazıhan Elektrik Kesintisi
09:00 - 12:00 Saatleri Arası: Eğribük Mahallesi.