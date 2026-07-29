Doğu'nun parlayan yıldızı Malatya'da kayısı bahçeleri kış uykusuna yatarken, sokakları yavaş yavaş o meşhur kuru ayaz teslim almaya başladı. Bölgenin çetin iklim şartlarında hayatı idame ettirmeye çalışan vatandaşlar için, yaklaşan kış ayları doğal olarak ekstra bir mali külfet anlamına geliyor. Ev ekonomisini sarsan en büyük kalemlerden biri olan ısınma masrafları için neyse ki yetkililer erken davrandı. Havalar tam anlamıyla sertleşmeden duyurulan bu destek programı, bütçesini denkleştirmekte zorlanan aileler için büyük bir umut kaynağı oldu.

Soğuk Kış Günlerine Devlet Kalkanı

Malatyalı dar gelirli vatandaşların sırtındaki fatura yükünü almayı hedefleyen doğalgaz tüketim yardımı için düğmeye basıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen bu büyük çaplı proje, sadece kendi tapulu evinde oturanları değil, kiracı olarak yaşam mücadelesi verenleri de aynı şefkatle kucaklıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaştığı bilgilere göre yardımlar, havaların en sert olduğu Ekim ile Mayıs ayları arasındaki 8 aylık dönem boyunca kesintisiz olarak iki ayda bir hesaplara geçiyor. Geçen yıl yapılan milyarlarca liralık ödemeler, bu kışın da kimsenin soğukta kalmayacağının en büyük garantisi.

Aranan Şartlar Neler?

Peki, Malatya'da yaşayan bir vatandaş bu yardımı alabilmek için hangi engelleri aşmalı? T.C. vatandaşıysanız ve bulunduğunuz ilçede doğalgaz kullanıma sunulmuşsa ilk adımı geçtiniz demektir. İkinci adımda gelir hesabı devreye giriyor. Eve giren bütün maaşı, yardımı toplayıp evdeki kişi sayısına böldüğünüzde, çıkan meblağ net asgari ücretin üçte birinden düşük olmalı. Unutulmaması gereken en hayati kural ise, sayacın kendi adınıza kayıtlı olması. Eğer farklı bir isme fatura geliyorsa başvuru ne yazık ki sistemden geri dönüyor.

Başvuruyu Son Ana Bırakmayın

Kar yağmadan işinizi sağlama almak için e-Devlet kapısı en kestirme yol. Siteye girip "sosyal yardım başvuru hizmeti" bölümünden işlemlerinizi hızlıca yapabiliyorsunuz. Eğer dağıtım şirketiyle ilgili bir güncelleme gerekirse e-ailem.aile.gov.tr adresinden firmanızı seçmeniz yetiyor. Dijital ortamda takılıp kalanlar ise güncel bir faturayla birlikte hemen kendi bölgelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kapısını çalabilir. Ödeme günü geldiğinde ise, Aile Kart'ı olan vatandaşlar Halkbank veya TAM ATM'lerinden paralarını nakit olarak çekip, ister faturalı ister ön ödemeli sayacına kolayca yükleme yapabiliyor.