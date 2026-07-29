Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı 2. oturumu, kentin geleceğine yön verecek stratejik maddelerin karara bağlandığı yoğun bir gündemle gerçekleştirildi. Toplantıda, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kritik bir belediye taşınmazı için sunulan teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminin 24. maddesi kapsamında; Yakınca Mahallesi 667 ada 1 parsel üzerinde inşa edilecek olan Bilim Merkezi Projesi için hazırlanan şartlı bağış teklifi meclis üyelerinin onayından geçti.

Kaba İnşaat Maliyetini İki Dev Firma Üstlenecek

Kabul edilen tarihi karara göre; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arsa üzerine kurulacak Bilim Merkezi’nin kaba inşaat giderlerinin tamamı Dioki Polimer Pazarlama A.Ş. ve ATEK Gayrimenkul A.Ş. tarafından karşılanacak.

Projenin tüm yapım faaliyetleri; Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan proje, teknik şartname ile ilgili mevzuat hükümlerine birebir uygun olarak yürütülecek.

Şartı Kabul Edildi Mülkiyet Belediyede, İsim Bağışçılarda

Mecliste kabul edilen şartlı bağış teklifinin detaylarına göre, inşa edilecek dev tesis strictly Bilim Merkezi olarak hizmet verecek ve alanın mülkiyeti kesin olarak belediyede kalmaya devam edecek.

Bağışçı firmaların sunduğu şart doğrultusunda ise binanın ismi Dioki Polimer ve ATEK Gayrimenkul tarafından belirlenecek ve kullanım süresi boyunca değiştirilmeyecek.

Başkan Sami Er’e Protokol İmzalama Yetkisi

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (g) bendi uyarınca Meclis değerlendirmesinden geçen madde doğrultusunda resmi süreç başlatıldı. Şartlı bağışın kabul edilmesinin ardından, taraflar arasında protokol imzalanması, sürecin resmileştirilmesi ve uygulama işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er’e yetki verildi.

Mecliste Kabul Edilen 24. Maddenin Resmi Metni

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarında yer alan 24. madde metni şu şekildedir:

"Belediyemize ait Yakınca Mahallesi 667 ada 1 parsel üzerinde hayata geçirilmesi planlanan Bilim Merkezi Projesinde binanın yapım işine ilişkin olarak, Dioki Polimer Pazarlama AŞ ve ATEK Gayrimenkul AŞ tarafından mülkiyeti belediyemize ait olması kaidesiyle binanın Bilim Merkezi olarak kullanılması ve isminin bağışçılar tarafından belirlenerek kullanım süresince değiştirilmemesi şartıyla şartlı bağışta bulunulması teklif edilmiştir.

Söz konusu bağış kapsamında, Bilim Merkezi yapım işine ait kaba inşaat giderlerinin tamamı bağışçılar tarafından karşılanacak olup, yapım faaliyetlerinin Belediyemizce hazırlanan ve onaylanan proje, teknik şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Dioki Polimer Pazarlama AŞ ve ATEK Gayrimenkul AŞ tarafından Bilim Merkezi yapmak için şartlı bağışın, taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alan şartlar doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (g) bendi uyarınca, kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi, kabul edilmesi halinde bağışa ilişkin protokolün imzalanması ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemler yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami ER' in yetkilendirilmesi hususlarının Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim."