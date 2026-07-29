Meteoroloji yetkililerinden alınan son verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kentte, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer ise saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgedeki merkez ve ilçelerde gün boyunca hava durumunun az bulutlu ve açık olması beklenirken, işte en yüksek sıcaklık değerleri…
İlçe İlçe 29 Temmuz Hava Sıcaklıkları:
Merkez: Az bulutlu, açık, 35 derece
Akçadağ: Az bulutlu, açık, 35 derece
Arapgir: Az bulutlu, açık, 32 derece
Arguvan: Az bulutlu, açık, 33 derece
Battalgazi: Az bulutlu, açık, 36 derece
Darende: Az bulutlu, açık, 34 derece
Doğanşehir: Az bulutlu, açık, 33 derece
Doğanyol: Az bulutlu, açık, 37 derece
Hekimhan: Az bulutlu, açık, 34 derece
Kale: Az bulutlu, açık, 36 derece
Kuluncak: Az bulutlu, açık, 32 derece
Pütürge: Az bulutlu, açık, 34 derece
Yazıhan: Az bulutlu, açık, 39 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu, açık, 36 derece
Sıcak havanın yanı sıra zaman zaman etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.