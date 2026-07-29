Meteoroloji yetkililerinden alınan son verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kentte, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer ise saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgedeki merkez ve ilçelerde gün boyunca hava durumunun az bulutlu ve açık olması beklenirken, işte en yüksek sıcaklık değerleri…

İlçe İlçe 29 Temmuz Hava Sıcaklıkları:

Merkez: Az bulutlu, açık, 35 derece

Akçadağ: Az bulutlu, açık, 35 derece

Arapgir: Az bulutlu, açık, 32 derece

Arguvan: Az bulutlu, açık, 33 derece

Battalgazi: Az bulutlu, açık, 36 derece

Darende: Az bulutlu, açık, 34 derece

Doğanşehir: Az bulutlu, açık, 33 derece

Doğanyol: Az bulutlu, açık, 37 derece

Hekimhan: Az bulutlu, açık, 34 derece

Kale: Az bulutlu, açık, 36 derece

Kuluncak: Az bulutlu, açık, 32 derece

Pütürge: Az bulutlu, açık, 34 derece

Yazıhan: Az bulutlu, açık, 39 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu, açık, 36 derece

Sıcak havanın yanı sıra zaman zaman etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.