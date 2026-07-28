Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ihya ve inşa süreci tüm hızıyla sürerken, sahadaki en büyük aksaklıklardan biri olan finansman akışına yönelik kritik bir adım atıldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yaşanan ödeme gecikmelerinin çözüme kavuştuğunu açıkladı. Bakanlık nezdinde sürdürülen kararlı girişimlerin netice verdiğini belirten Sadıkoğlu, ağustos ayıyla birlikte hak ediş ödemelerinin her 34 günde bir düzenli olarak yapılacağını bildirdi. Ayrıca Bakanların şehri ziyaret etmesinin Malatya'ya yapılan hizmetlerin hızlanmasında son derece kıymetli bir rol oynadığını vurgulayan Sadıkoğlu, bu temasların sahaya doğrudan katkı sağladığına dikkat çekti.

"Görüşmelerimiz Meyvesini Verdi"

Süreç boyunca hem iş dünyasının hem de hak sahibi vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri yakından takip ettiklerini ifade eden Sadıkoğlu,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile defaten gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üyelerimizin yaşadığı sorunları ayrıntılı şekilde aktardık. Hazırladığımız dosyalarla hak ediş ödemelerindeki gecikmelerin sahadaki etkilerini ortaya koyduk. Yaptığımız girişimler neticesinde talebimiz karşılık buldu. Alınan kararla birlikte Yerinde Dönüşüm Projeleri kapsamında hak ediş ödemeleri Ağustos ayından itibaren 34 gün içerisinde gerçekleştirilecek.

ifedelerini kullandı.

İnşa Süreci Hız Kazanacak

Yeni düzenlemenin şantiyelerdeki işleyişi doğrudan olumlu etkileyeceğine işaret eden Sadıkoğlu,

Hak ediş ödemelerinin belirli bir takvime bağlanması, müteahhitlerimizin finansman planlamasını kolaylaştıracak, şantiyelerde işlerin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır. Bu kararın, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin daha sağlıklı ilerlemesine ve depremzede vatandaşlarımızın konutlarına daha kısa sürede kavuşmasına önemli katkı sunacağına inanıyoruz.

dedi.