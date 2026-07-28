Sıcak havanın yanı sıra rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği; Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Elazığ'ın batı, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak şekilde etkisini göstereceği öngörülüyor. Yetkililer, özellikle rüzgarın kuvvetli eseceği bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kent genelinde sıcaklıklar yüksek seyrederken ilçelerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle şekilleniyor:

Merkez: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Darende: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Doğanyol: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Kale: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 32 derece

Pütürge: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 36 derece