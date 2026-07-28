Sıcak havanın yanı sıra rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği; Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Elazığ'ın batı, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak şekilde etkisini göstereceği öngörülüyor. Yetkililer, özellikle rüzgarın kuvvetli eseceği bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kent genelinde sıcaklıklar yüksek seyrederken ilçelerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle şekilleniyor:
Merkez: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Arapgir: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Arguvan: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Darende: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Doğanyol: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Kale: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 32 derece
Pütürge: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 39 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 36 derece