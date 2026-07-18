Uluslararası iş yapmak isteyen ancak konsolosluk kapılarından hüsranla dönen pek çok meslek profesyoneli, meclisten gelecek yasal düzenlemeleri umutla bekliyor. Farklı sektörleri yakından ilgilendiren bu hamleler, binlerce kişinin yurt dışı seyahatlerindeki karanlık tabloyu aydınlatmayı amaçlıyor.

Vize Çıkmazından Yeşil Pasaportla Çıkış

Avrupa'nın uyguladığı katı vize politikaları 2026 yılında yeşil pasaport taleplerini Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da ciddi oranda artırdı. Yaşanan iş gücü ve maddi kayıpları engellemek adına harekete geçen sektör temsilcilerinin çabalarıyla, yılın ilk yedi ayında tam altı meslek grubu için meclise arka arkaya yasa teklifleri sunuldu.

Mimar ve Hekimlerin Dünyaya Entegrasyonu

Şubat 2026'da Malatya'daki mimarları, veteriner hekimleri ve diş hekimlerini çok yakından ilgilendiren ortak bir teklif meclis gündemine girdi. Kendi odalarına kayıtlı olarak mesleğinde 15 koca yılı deviren bu tecrübeli isimler, sırf vize alamadıkları için mesleki yenilikleri dünyayla eş zamanlı takip edememekten dert yanıyor. Bu yasa sayesinde bilimsel gelişmelerin gerisinde kalınmayacak.

Özel Okul Öğretmenleri Ne İstiyor?

Eğitim sektöründeki eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen bir adım da 2026'nın Mayıs ayında atıldı. Özel okullarda çalışan öğretmenler, yurt dışındaki eğitim seminerlerine gitmek istediklerinde yaşadıkları vize engelini aşmak için kamudaki zümreleriyle aynı hakları, yani yeşil pasaportu istiyorlar.

Şoförlerin ve Mühendislerin Sınır Sınavı

Malatya'nın sanayi ve tarım ürünlerini sınır ötesine taşıyan tır şoförleri, kapılarda günlerce süren çileden kurtulmak üzere. 10 yıllık tır şoförlerine yeşil pasaport verilmesini içeren teklif mecliste; böylece ihracat gecikmeleri son bulacak. Öte yandan TMMOB mühendisleri de 2026'nın ilk çeyreğinde verilen tasarıyla umutlandı. 15 yıllık mühendisler, küresel ihaleleri bir vize belgesi yüzünden ellerinden kaçırmamak için yasanın meclisten geçmesini bekliyor.