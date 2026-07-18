Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 06.20'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Erken saatlerde yataklarında depreme yakalanan çok sayıda vatandaş kısa süreli panik yaşadı.

Bahçeye Gitmek İsterken Yakalandılar: Çocukların Büyük Korkusu

Depremin yarattığı etki ve panik anları, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde; aileleriyle birlikte bahçeye gitmek üzere evlerinin önünde hazırlık yapan ve bekleyen çocukların, sarsıntının başlamasıyla büyük bir korku yaşadığı görülüyor. Deprem anında neye uğradığını şaşıran çocuklar, can havliyle etrafa kaçışarak kendilerini güvenli alana atmaya çalıştı. O panik dolu anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.