Malatya’da baraj gölünde yaşanan üzücü olay Sultansuyu Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baraj gölüne giren 32 yaşındaki A.K., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgede endişeli anlar başladı.

Ekipler Zamanla Yarıştı

İhbarın hemen ardından olay yerine hızla sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma dalgıçları suda kaybolan vatandaşı bulabilmek için anında göle girdi. Baraj gölünün zorlu dip yapısına rağmen ekipler adeta zamanla yarıştı.

1 Saatlik Çalışmanın Ardından Sudan Çıkarıldı

İtfaiye ekiplerinin su altında gerçekleştirdiği yaklaşık 1 saatlik yoğun arama-kurtarma çalışmasının ardından talihsiz genç A.K.’ye ulaşıldı.

İnfaz Koruma Memuru Olduğu Öğrenildi

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan A.K., kıyıda bekleyen acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz gencin, 32 yaşındaki infaz koruma memuru A.K. olduğu öğrenildi.