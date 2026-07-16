Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 9-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Yapılan takip ve operasyonlar neticesinde, hedef konumundaki 9 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:
3 bin 26 adet sentetik ecza hap
72 gram metamfetamin
8 gram sentetik kannabinoid
1 adet hassas terazi
Yakalanan 9 Şüpheli Tutuklandı
Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Emniyeti, geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.