Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 9-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Yapılan takip ve operasyonlar neticesinde, hedef konumundaki 9 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama gerçekleştirildi.

Malatya’da Zehir Tacirleri Polisten Kaçamadı 9 Tutuklama (2) Malatyahaber

Yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

3 bin 26 adet sentetik ecza hap

72 gram metamfetamin

8 gram sentetik kannabinoid

1 adet hassas terazi

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Yakalanan 9 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Emniyeti, geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Bülten