Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 9-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Yapılan takip ve operasyonlar neticesinde, hedef konumundaki 9 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

3 bin 26 adet sentetik ecza hap

72 gram metamfetamin

8 gram sentetik kannabinoid

1 adet hassas terazi

Yakalanan 9 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Emniyeti, geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.