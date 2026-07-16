Pütürge’de gerçekleştirilen bu dev yeşillendirme projesi, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Pütürge’nin sarp ve zorlu arazi şartlarına meydan okunuyor.

300 Futbol Sahası Büyüklüğünde Dev Alan

Pütürge’de yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının büyüklüğü göz kamaştırıyor. Yaklaşık 400 hektarlık (300 futbol sahası) dağlık alanda sürdürülen projeyle, erozyonun önüne geçilmesi ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunması hedefleniyor. Dağ yamaçlarında iş makineleri ve işçilerin yoğun mesaisiyle hazırlanan teraslara, binlerce fidan tek tek ve özenle dikiliyor.

"Geleceğe Umut, Yarınlara Nefes"

Yetkililerden alınan bilgiye göre; yürütülen bu çalışma sadece bugünün doğasını korumakla kalmayacak, aynı zamanda gelecek nesillere daha yeşil bir Malatya bırakılmasını sağlayacak. Zorlu coğrafi koşullara rağmen ekiplerin aralıksız sürdürdüğü ağaçlandırma faaliyetleri, bölgedeki mikroklimal iklimi ve toprak yapısını da olumlu yönde etkileyecek.

"Yeşil Vatan" vizyonu doğrultusunda Pütürge'de kök salan fidanların, önümüzdeki yıllarda bölgenin çehresini tamamen değiştirmesi ve doğal dokuyu güçlendirmesi bekleniyor.