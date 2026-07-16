Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Üst Klasman Hakem ve Gözlemci Sınavı öncesinde Malatya voleybol camiasında heyecan dorukta. Kent sporunu en üst seviyede temsil etmek isteyen hakem ve gözlemciler, Türk voleybolunun dev organizasyonlarında görev alabilmek amacıyla zorlu sınavda ter dökecek.

Sınavda başarılı olacak isimler, hem Malatya'nın spordaki vizyonunu yukarı taşıyacak hem de ulusal liglerde kentin sesini duyuracak.

Malatya’yı Temsil Edecek Hakem Kadrosu

Zorlu sınavda bilgi ve tecrübelerini sahaya yansıtarak üst klasmana yükselmeyi hedefleyen Malatyalı hakemler şunlar:

Furkan Salduz, Nazmi Zeren, Ahmet Necip Ayhan, Ömer Sönmez, Ali Uçar, Emrah Koç, İdilnaz Göksu.

Gözlemci Kadrosunda Kimler Var?

Hakem performanslarını değerlendirecek ve Türk voleyboluna yeni standartlar kazandıracak Malatyalı gözlemci adayları ise şu isimlerden oluşuyor:

Rıdvan Bozyiğit, İlhan Uğur, Ethem Bozyiğit, Adem Bulduk.

Camia Tek Yürek Oldu: Hedef Üst Klasman!

Malatya voleybol camiası, 26 Temmuz'daki büyük sınav öncesinde adaylara tam destek veriyor. Hakem ve gözlemcilerin sınavdan başarıyla dönmesi, Malatya'nın spor altyapısının kalitesini bir kez daha tescillemiş olacak.

Adayların göstereceği bu üstün başarı, hem Malatya sporuna yeni bir soluk getirecek hem de Türk voleybolunun hakem/gözlemci kalitesine doğrudan katkı sunacak.